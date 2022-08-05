59歲若田光一將5度上太空 創日籍太空人紀錄

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59歲的日本太空人若田光一（中）即將挑戰第5度太空飛行。（圖取自twitter.com/Astro_Wakata）

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（中央社東京5日綜合外電報導）59歲的日本太空人若田光一即將挑戰第5度太空飛行，一切順利的話，將成為完成最多次太空飛行紀錄、也是最高齡的日籍太空人。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網報導，若田預計今年9月27日後搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）民間太空船前往國際太空站（ISS），這次停留期間約半年。

若田4日在美國南部德州休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center），跟同行的另外3名太空人一起出席記者會。

談到同行的其他3名太空人都是首度太空飛行，若田說，很期待跟這麼棒的夥伴們一同度過半年時間，「我不知道誰是新手，但我覺得大家確實都準備好了」。

若田談到這次會在ISS進行低重力的液體實驗等時說，能參與有助未來在月球及火星探測計畫的實驗，真的令人感到十分興奮。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110805