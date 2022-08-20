賈伯斯初代Apple-1原型機 逾2000萬元落槌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

初代蘋果電腦Apple-1原型機以約新台幣2108萬元的價格在拍賣會上售出。（圖取自RR Auction網頁rrauction.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓19日綜合外電報導）一台歷史可追溯至1970年代中期、經過驗證的初代蘋果電腦Apple-1原型機，在拍賣會上以近70萬美元（約新台幣2108萬元）的價格落槌。

美聯社報導，美國波士頓拍賣公司RR Auction在聲明中表示，蘋果公司（Apple）已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在1976年利用這台原型機，向加州山景市（Mountain View）The Byte Shop的店主泰瑞爾（Paul Terrell）介紹Apple-1的功能。The Byte Shop是全球最早的個人電腦商店之一。

RR Auction表示，一名希望保持匿名的加州灣區（Bay Area）買主昨天以67萬7196萬美元得標。

RR Auction執行副總裁李文斯頓（Bobby Livingston）表示：「沒有這台原型機，就不會有Apple-1。這是賈伯斯的聖杯，是蘋果公司的紀念物。」

泰瑞爾在1976年使用拍立得相機，拍攝使用中的原型機，這次拍賣的原型機和照片吻合。這台原型機也經過Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）的檢查和認證，他的13頁公證報告會和原型機一起交給買主。

這台原型機在蘋果倉庫中放置了許多年，才在約30年前由賈伯斯交給賣家。（譯者：戴雅真/核稿：盧映孜）1110820