國產5G應用上太空 微軟攜和碩提升災防通訊韌性

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台灣微軟、代工廠和碩及伸波通訊去年共同宣布國產5G-ORAN（開放式無線接取網路）與企業衛星通訊計畫，今天微軟與和碩舉辦研發成果發表會，由新竹市消防局展示模擬應用，能有效提高災害防救應變能力。

台灣微軟發布新聞稿指出，通常在地震、颱風等重大災害時，災區內的通訊網路或警消微波通訊系統可能因電力中斷而停擺，造成政府與救災單位無法及時進行資源與行動調度。透過快速整合5G O-RAN專網及可移動衛星的數位韌性通訊系統，可提升第一線救災量能。

微軟此次合作與和碩共同開發5G O-RAN基站，透過伸波通訊整合資料傳輸、連接至軌道衛星後傳送至終端裝置，加強5G專網的覆蓋，目前規劃於新竹市消防局與消防教育訓練基地進行模擬專網部署。

和碩全球副總裁廖賜政表示，和碩近年持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域，此次與微軟、伸波通訊及新竹市消防局合作，落實第一台移動式5G企業專網，朝向國產ORAN 5G專網系統的目標邁進一大步。

廖賜政指出，微軟與和碩共同打造移動式5G O-RAN應用，結合衛星通訊，這是未來一定要走的路。這次合作提供中軌道衛星通訊，下一波是低軌道衛星，和碩將提出低軌道衛星解決方案。

他說，英特爾今年5月在美國舉辦的活動上特別介紹和碩的5G O-RAN設備，最大容量是卡車尺寸，最小為背包尺寸，未來如果因為天然災害或人為因素破壞，使得災害區域無法取得通訊，可透過這台設備提供很好的通訊能力。

廖賜政說，和碩過去3年來共投資新台幣10幾億元研發5G O-RAN設備，未來5到10年會持續投資，希望向全世界提供最有效的通訊產品。

台灣微軟總經理卞志祥說，此次透過微軟Azure Space服務打造企業級5G專用網路，協助前線人員災防救治，強化決策應變能力，未來也將持續強化台灣產業數位韌性。（編輯：翟思嘉）1111006