飛行29小時 Crew-5團隊抵國際太空站展開科學任務

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）由4人組成的美國太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船Crew-5團隊今天已與國際太空站（ISS）完成對接，將展開為期5個月的科學任務。

路透社報導，這趟Crew-5任務團隊成員包括1名俄籍太空人和首位進入太空的美洲原住民女性。

美國國家航空暨太空總署（NASA）這次最新前往國際太空站的行動，名為「耐力號」（Endurance）的「乘龍」太空船經過29個小時飛行後，於美東時間6日下午5時01分完成對接工作。國際太空站是一座實驗室，在距離地球表面上空約420公里的低地球軌道上運行，並且以每秒約7.7公里的速度繞行地球。

「耐力號」太空船5日在SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭承載下，於NASA位在美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，飛入軌道。

Crew-5團隊成員由2名美籍NASA太空人，即45歲的飛行指揮官曼恩（Nicole Aunapu Mann）和49歲太空人卡薩達（Josh Cassada），以及59歲日籍太空人若田光一和38歲的俄籍太空人基基娜（Anna Kikina）組成，其中若田過去已從事過4次太空飛行，而基基娜是20年來首位登上美國太空船的俄國人。

首位進入太空的美洲原住民女性曼恩說：「Crew-5很高興終於抵達國際太空站。我們很期待展開工作。」

儘管美國和俄羅斯從莫斯科2月入侵烏克蘭以來緊張關係不斷加劇，這項籌劃已久的太空人交換計畫仍得以維持。

法新社報導指出，確保國際太空站的運作，已成了美俄之間為數不多的合作領域之一。

Crew-4太空人可能會在下週某個時間點從國際太空站返回地球。

在為期150天的任務中，Crew-5成員預計將執行200多項實驗，其中許多著重在醫學研究，範圍從人體組織的3D「生物列印」到微重力條件下培養細菌的研究，不一而足。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111007