東京鐵塔VR樂園主打全齡同樂 台日玩法大不同

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日本最大虛擬實境（VR）電競樂園RED° TOKYO TOWER位於東京鐵塔商場，各項設備都有適用年齡說明，也有小學生可遊玩的射擊遊戲。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月5日

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（中央社記者吳家豪東京5日電）日本被視為電玩和動漫王國，發展虛擬實境（VR）技術也不遺餘力。現在東京有一座VR主題樂園成為當地民眾最新的娛樂去處，不僅舉辦舞台表演吸引女性客群，近期更結合動漫文化販售原創商品搶攻御宅族，開幕半年依然人潮不斷。

日本最大VR電競樂園RED° TOKYO TOWER今年4月在東京鐵塔商場開幕，中央社記者實際走訪，附近是老舊商圈，平常日下午街上遊客不多，卻有不少家長帶小孩步行前往東京鐵塔，目的地正是VR電競樂園。

記者觀察，RED° TOKYO TOWER訪客並非清一色男性，尤其5樓表演場地的觀眾幾乎全部是年輕女性，園區裡也有不少適合小孩的遊樂設施，打造出一種全齡同樂的氛圍，園區內的遊客估計超過百人。

現場購買成人的入場券「RED護照」，定價2700日圓（約新台幣590元），從早上10時到晚上10時營業時間內可不限次數進出，一票到底遊玩20多項設備。另外也有1500日圓的「夜間護照」，可在下午5時到晚上10時間無限制進出。

相較日本吃到飽方式，台灣VR樂園主要採取單次、單項計費模式，每次收費約100到200元，累積多項的費用相當可觀，且多半使用現有商場部分區域，不具備整體性也難凸顯主題。

RED° TOKYO TOWER使用東京鐵塔商場3到5樓，其中3樓INSPIRATION ZONE提供適合小孩的桌遊、復古遊戲機台和休息空間。4樓ATTRACTION ZONE以體驗型媒體為主題，例如科技運動HADO使用頭上的顯示器和手上感應器，進行最多3對3的擴增實境（AR）對戰，玩家可以從手上發動能量球和盾牌。

另一項遊戲HADO SHOOT!的玩家要揮動手臂發出能量球，打倒利用AR技術出現在現實空間的怪物獲得分數。其他遊戲包括與日本職棒隊樂天金鶯投手對戰的RED SPORTS BASEBALL、通過開洞門前進的逃脫遊戲ESCAPE ACTION、結合彈簧床的健身體感遊戲VALO JUMP等。

5樓ULTIMATE ZONE主打日本首款搭載最新延展實境（XR）技術的混合動力車型，每天都會舉辦比賽和娛樂活動。另設有被數位空間包圍的撲克牌遊戲室、主題咖啡館和酒吧，以及結合XR影像系統的表演場地SKY STADIUM。

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動漫文化是RED° TOKYO TOWER一大亮點，園區從今年11月3日至27日與女性VTuber團體hololive合作，在3樓的15公尺巨大LED螢幕播放特別影像，並販售合作餐點及飲料，也會發售以賭場發牌員和浴袍為造型的原創商品。

雖然Meta、Sony、HTC等大廠都已推出消費者版本的VR頭戴裝置，但售價動輒上萬元，內容又要另外付費，疊高的成本往往讓一般人卻步。在不景氣環境下，如果想要一口氣享受各種多樣化的VR娛樂，或許VR主題樂園會是更經濟實惠的選項之一。（編輯：郭無患）1111105

日本最大虛擬實境（VR）電競樂園RED° TOKYO TOWER位於東京鐵塔商場，3樓設有休息空間和復古遊戲機台。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月5日

日本最大虛擬實境（VR）電競樂園RED° TOKYO TOWER位於東京鐵塔商場，5樓設有體感賽車競技場地，每天都會舉辦比賽和娛樂活動。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月5日

日本最大虛擬實境（VR）電競樂園RED° TOKYO TOWER位於東京鐵塔商場，購買入場券後可一票到底遊玩20多項設備。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月5日