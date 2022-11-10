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緯創IMS團隊打造自動化軌道巡檢 朝商業化發展

2022/11/10 20:33
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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠緯創資通移動解決方案事業單位IMS團隊，與緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心共同合作自動化軌道巡檢，實測對軌道構件的缺失具有高檢出率，可持續朝商業化發展。

緯創今天發布新聞稿表示，今年協助交通部運輸研究所，運用緯創IMS（Intelligent Mobility Solutions）團隊所開發的ZigNeurons產品及ZigRail產品，進行自動化軌道巡檢作業驗證，日前已於台灣鐵路管理局台中工務段完成第3次軌道現地驗證作業，實測已可於夜間的軌道維護環境中，以時速60公里行駛速度條件，進行高精確度的軌道構件檢測作業。

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緯創IMS團隊自2010年起，與交大團隊合作共同開發鐵公路的道路路面巡檢系統，透過人工智慧（AI）與機器學習技術找出道路缺失，融合緯創IMS團隊自主研發的精準定位技術，提供精準座標資訊，將道路異常及缺失等資訊上傳至雲端，提供相關養護單位應用。

緯創指出，目前驗證此技術已具備高檢出率，檢測項目包含軌道裂縫、扣件缺失、魚尾鈑缺失等多種鐵軌構件風險項目。後續將蒐集與擴增影像資料內容，進一步提升缺失辨識率。（編輯：林興盟）1111110

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