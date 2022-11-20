台德科技首長首度對談 德盼加強AI半導體等合作

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會今天表示，主委吳政忠拜會德國聯邦教育研究部部長史塔克－瓦特辛格，為台德首次由主管科研的首長舉行會談，德方提及，從地緣政治上更顯示台灣在科技供應鏈的重要性，希望能與台灣加強AI研發、半導體技術等合作。

國科會主委吳政忠與史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）會面，國科會今天指出，這是台德首次由主管科研的首長舉行會談，雙方針對前瞻科技發展、政府科研政策，與地緣政治對全球供應鏈的影響等3大議題，進行交流。

國科會指出，德方在會談中提到從地緣政治上更顯示台灣在科技供應鏈的重要性，台灣是重要的民主夥伴，希望能與台灣加強科研合作，包括先進鋰電池研發、AI人工智慧研發與應用、半導體技術及人才訓練與博士後的合作。

吳政忠則表示，民主、和平與共榮是台灣的核心價值，台灣樂意和尊重自由、民主與人權的國家合作交流，台灣的優勢科技力除了半導體，精準健康及韌性科技也是政府基於回應社會需求積極布局的重點，以實現普惠科技的社會，國科會將推動更多國際合作，貢獻科技發展能量。

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此外，國科會指出，駐德國代表處也安排吳政忠於德國時間17日午間，與國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch），及議會教育、研究和技術評估委員會成員雅琮貝克（Thomas Jarzombek）兩位議員會談。

國科會表示，兩位議員支持德國跟台灣有更多科研上合作，除了正在執行的台德鋰電池合作研究計畫外，希望未來在半導體、AI人工智慧、能源及太空等議題能建立更多實質合作，及共同推動台德年輕科研人才培育與交流。（編輯：楊凱翔）1111120