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綠氫飛機發動機有譜 易捷航空勞斯萊斯成功測試

2022/11/29 16:05（11/29 16:24 更新）
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易捷航空和飛機發動機製造商勞斯萊斯集團28日表示，已成功測試氫動力飛機發動機，為全球航空史上首次。（圖取自twitter.com/easyJet）
易捷航空和飛機發動機製造商勞斯萊斯集團28日表示，已成功測試氫動力飛機發動機，為全球航空史上首次。（圖取自twitter.com/easyJet）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）易捷航空（Airline EasyJet）和飛機發動機製造商勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）今天表示，已成功測試氫動力飛機發動機，為全球航空史上首次。

法新社報導，一般認為氫動力比航空燃油更加環保。

兩家英國公司發布聯合聲明表示，在本月進行的測試中，他們「締造新的飛航里程碑，全球首次成功測試使用氫氣發動現代飛機發動機」。

他們測試的是國內線小飛機常用的渦輪螺旋槳發動機，所用的綠氫是利用蘇格蘭奧克尼群島（Orkney Islands）的潮汐和風力發電所產生。

勞斯萊斯希望，最終能在Pearl 15發動機上進行全面性的地面測試。

英國商業與能源大臣夏普斯（Grant Shapps）盛讚這是「真正的英國成功故事」，還說這是「我們可以合力讓航空業更環保，同時推動全國就業的絕佳案例」。

藍氫比綠氫更易取得，但環保人士不贊成使用藍氫，因為藍氫來自天然氣，製造過程中會將二氧化碳排放到大氣中。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111129

#綠氫
#易捷航空
#勞斯萊斯集團
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