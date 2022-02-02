更多編輯台推薦新聞：
美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄
國際

美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

「黃金氫」成本低及零碳排放 澳洲新淘金熱

2022/2/2 15:22（2/2 15:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」，已出現一股「新淘金熱」。圖為澳洲袋鼠島。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」，已出現一股「新淘金熱」。圖為澳洲袋鼠島。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」（gold hydrogen），已出現一股「新淘金熱」。澳洲多家企業試圖搶占開採先機，計劃在南澳州接近全州1/3範圍內開採這種天然氫。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）1月31日報導，多個氫氣開採企業已在南澳州（South Australia）囤積土地，準備爭吃氫能產業大餅；報導說南澳州出現一股「新淘金熱」（new gold rush）的苗頭──和過去「淘金熱」不同的是，現在並非搶挖黃金，而是開採一種稱為「黃金氫」的「天然氫」（natural hydrogen）。

英國杜倫大學（Durham University）杜倫能源研究院（Durham Energy Institute）網站表示，杜倫大學教授的葛雅斯（Jon Gluyas）首創以「黃金氫」一詞來指一種天然氫。

葛雅斯解釋，「黃金氫」是經由地殼下的地質和生物作用而天然產生的氫分子；當它們滲出地表後，可以經由探測而獲得，進而製作出零碳排放的能源。

其他用不同方式生產的氫，包括─利用化石燃料生產的「灰氫」、捕捉與封存廢棄二氧化碳的「藍氫」、以及利用再生能源與電解水製成的「綠氫」。

根據澳洲金融評論報，總部設在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）的顧問公司EnergyQuest表示，在過去不到一年內，已有6家企業在南澳州獲得或已申請「黃金氫」的開採執照；涉及的開採範圍相當於南澳州面積的32%。根據南澳州政府網站，南澳州面積98萬3482平方公里，大約相當於法國加上德國。

西澳州（Western Australia）能源企業H2EX財務長布瑞克（Greschen Brecker）透露，公司已申請4項天然氫開採執照，開採範圍約3萬2000平方公里。

昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）企業Gold Hydrogen也已提出開採申請；根據這家公司了解，南澳州南部約克半島（Yorke Peninsula）和袋鼠島（Kangaroo Island）分別有兩座廢棄油井，原來當地蘊藏著豐富的高純度天然氫。

報導提到，「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）和澳洲地球科學研究院（Geoscience Australia）去年發表論文，指出澳洲全國多處蘊藏天然氫；之後掀起一股開採天然氫的熱潮。

H2EX執行長韓納（Mark Hanna）表示，開採天然氫的成本較利用再生能源及電解水製成氫便宜3到4倍。

根據一項由加拿大公司在非洲馬利共和國（Mali）的先導計畫，開採的天然氫經過開發可供應一個村莊的電力，不會排放二氧化碳。

EnergyQuest執行長貝修恩（Graeme Bethune）說，業界目前對開採天然氫的前景仍然充滿疑問；不過，他以馬利的計畫為例，表示開採開發足夠量的天然氫可支持一個商用能源計畫，前景可期。

EnergyQuest去年12月發表報告，提到Gold Hydrogen公司曾做過相關評估──假如Gold Hydrogen公司所持有土地下蘊藏的氫全部都轉化成電力，將可以提供100萬個家庭使用40年。

韓納認為，H2EX將會在2年內鑽探第一座天然氫開採井。（編輯：郭中翰）1110202

延伸閱讀
日本研究團隊成功實驗 盼有助大量提供便宜氫純氫能發電受矚目 台電：技術目前還不成熟
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族