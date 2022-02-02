「黃金氫」成本低及零碳排放 澳洲新淘金熱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」（gold hydrogen），已出現一股「新淘金熱」。澳洲多家企業試圖搶占開採先機，計劃在南澳州接近全州1/3範圍內開採這種天然氫。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）1月31日報導，多個氫氣開採企業已在南澳州（South Australia）囤積土地，準備爭吃氫能產業大餅；報導說南澳州出現一股「新淘金熱」（new gold rush）的苗頭──和過去「淘金熱」不同的是，現在並非搶挖黃金，而是開採一種稱為「黃金氫」的「天然氫」（natural hydrogen）。

英國杜倫大學（Durham University）杜倫能源研究院（Durham Energy Institute）網站表示，杜倫大學教授的葛雅斯（Jon Gluyas）首創以「黃金氫」一詞來指一種天然氫。

葛雅斯解釋，「黃金氫」是經由地殼下的地質和生物作用而天然產生的氫分子；當它們滲出地表後，可以經由探測而獲得，進而製作出零碳排放的能源。

其他用不同方式生產的氫，包括─利用化石燃料生產的「灰氫」、捕捉與封存廢棄二氧化碳的「藍氫」、以及利用再生能源與電解水製成的「綠氫」。

根據澳洲金融評論報，總部設在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）的顧問公司EnergyQuest表示，在過去不到一年內，已有6家企業在南澳州獲得或已申請「黃金氫」的開採執照；涉及的開採範圍相當於南澳州面積的32%。根據南澳州政府網站，南澳州面積98萬3482平方公里，大約相當於法國加上德國。

西澳州（Western Australia）能源企業H2EX財務長布瑞克（Greschen Brecker）透露，公司已申請4項天然氫開採執照，開採範圍約3萬2000平方公里。

昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）企業Gold Hydrogen也已提出開採申請；根據這家公司了解，南澳州南部約克半島（Yorke Peninsula）和袋鼠島（Kangaroo Island）分別有兩座廢棄油井，原來當地蘊藏著豐富的高純度天然氫。

報導提到，「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）和澳洲地球科學研究院（Geoscience Australia）去年發表論文，指出澳洲全國多處蘊藏天然氫；之後掀起一股開採天然氫的熱潮。

H2EX執行長韓納（Mark Hanna）表示，開採天然氫的成本較利用再生能源及電解水製成氫便宜3到4倍。

根據一項由加拿大公司在非洲馬利共和國（Mali）的先導計畫，開採的天然氫經過開發可供應一個村莊的電力，不會排放二氧化碳。

EnergyQuest執行長貝修恩（Graeme Bethune）說，業界目前對開採天然氫的前景仍然充滿疑問；不過，他以馬利的計畫為例，表示開採開發足夠量的天然氫可支持一個商用能源計畫，前景可期。

EnergyQuest去年12月發表報告，提到Gold Hydrogen公司曾做過相關評估──假如Gold Hydrogen公司所持有土地下蘊藏的氫全部都轉化成電力，將可以提供100萬個家庭使用40年。

韓納認為，H2EX將會在2年內鑽探第一座天然氫開採井。（編輯：郭中翰）1110202