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日本最新主力火箭H3發射失敗 輔助火箭未點火[影]

2023/2/17 10:46（2/17 11:31 更新）
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最新主力火箭H3一號機原訂17日上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但火箭的發射台冒起白煙後，H3一號機機體卻未發射升空。（共同社）
最新主力火箭H3一號機原訂17日上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但火箭的發射台冒起白煙後，H3一號機機體卻未發射升空。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京17日專電）最新主力火箭H3一號機原訂今天上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但失敗。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）初步研判是輔助火箭未點火。

日本放送協會（NHK）報導，H3一號機原訂今天上午10時37分（台灣時間9時37分）從種子島太空中心發射升空，但火箭的發射台冒起白煙後，H3一號機機體卻未發射升空。

JAXA表示，看起來是主引擎已點火，但輔助火箭未點火。目前正在調查原因，但需要一些時間。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約新台幣457億4010萬元）聯手開發。原訂15日上午10時37分在日本鹿兒島縣種子島太空中心發射，但JAXA於14日預測當天風力過強，氣象條件無法滿足發射所需，所以延至17日上午10時37分發射。

H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。原本的計畫是H3火箭一號機搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）升空。（編輯：郭中翰）1120217

影片來源：JAXAイベントライブ配信専用チャンネル
#火箭
#JAXA
#日本
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