Salesforce加入AI戰場 推聊天機器人Einstein GPT優化行銷工作

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雲端軟體巨擘Salesforce 7日推出聊天機器人Einstein GPT，標榜能幫助業務行銷人員優化與客戶聯繫溝通的流程。（圖取自facebook.com/salesforce）

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）繼微軟、谷歌等科技軟體公司後，深耕客戶關係管理（CRM）的雲端軟體巨擘Salesforce今天推出聊天機器人Einstein GPT，標榜能幫助業務行銷人員優化與客戶聯繫溝通的流程。

ChatGPT話題正熱，總部位於舊金山的Salesforce推出自家聊天機器人Einstein GPT。根據其官網發布的影片，此款工具可解決業務行銷人員的某些痛點，好比寫信給國內外客戶的用字遣詞和語氣口吻。

舉例來說，使用者問聊天機器人「公司主要客戶有誰？」便會產生名單並出現「寫郵件」的選項，點擊後就會直接生成簡短內容，也可以請聊天機器人修改語氣，這只是所有功能當中的其中一環，其他還包括安排會議、摘要案例文章，協助提升企業的客戶滿意度。

Einstein GPT是結合公司自有的人工智慧模型及OpenAI公司的生成式AI模型（Generative AI）所設計出的工具。Salesforce是繼微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等軟體科技巨擘後，又一加入此戰場的大型公司。

Salesforce也把OpenAI的ChatGPT結合到其線上協作通訊平台Slack。

公司執行長班紐夫（Marc Benioff）於新聞稿中表示，在即時科技工具和生成式人工智慧崛起下，世界正經歷重大的技術轉變，此時間點，也正好是企業專注於強化與客戶之間能夠以更智能和自動的方式聯繫之際。

自去年11月，新創公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT引爆話題後，各大軟體科技巨擘加碼投資AI，但關於其道德和安全的問題也引起爭議。

美國財經媒體CNBC報導，Salesforce雲端服務部門執行長史宗瑋（Clara Shih）表示對於應負起道德責任的應對方法，公司採取快速行動來運作。

Salesforce的措施包括讓真人參與Einstein GPT運作，公司也對可能生成錯誤資訊的數據進行管控，以此來防堵此工具散播不實訊息誤導使用者。

目前Einstein GPT在前導試行階段尚未定價，史宗瑋也表示Salesforce一年多前就開始和OpenAI的語言模型團隊合作，但聊天機器人的熱潮，讓公司加快腳步推出此項新工具。（編輯：張芷瑄）1120308