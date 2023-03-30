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日本高中生成功開發超小型人造衛星 訂10月升空

2023/3/30 15:01
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（中央社東京30日綜合外電報導）總校區位於日本北海道深川市、以函授教育等為主的「克拉克紀念國際高校」學生成功開發出暱稱大志號（ambitious）的超小型人造衛星Clark sat-1，預計今年10月升空。

克拉克紀念國際高校以克拉克博士（William Smith Clark）的精神作為教育理念，而克拉克博士的名言是「少年要胸懷大志」（Boys, be ambitious）。

日本讀賣新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）預計將於今年10月把大志號送上國際太空站（ISS）。

大志號是邊長10公分的立方體，重量約1公斤；立方體5面安裝太陽能光電板。順利發射升空後，將由ISS使用機器手臂投入太空軌道，然後利用所搭載的相機來拍攝地球環境。

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負責操控這顆超小型人造衛星的單位，將設置在克拉克紀念國際高校位於東京都板橋區的校舍內，並由該校於日本各地校區招募約50名太空研究社學生負責。在人造衛星開發過程中，這些學生曾獲東京大學等單位協助。

該校日前在東京都內舉行記者會，一名隸屬東京校區的高一學生說，希望透過地球真實樣貌，讓更多人知道環境問題的嚴重性。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120330

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克拉克
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