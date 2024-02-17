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蘋果關閉iOS 17.3降級認證 更新iPhone要謹慎

2024/2/17 11:45
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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司日前釋出iOS 17.3.1作業系統更新，主要修復iPhone在輸入文字時，可能出現文字意外重複或重疊的錯誤。外媒報導，隨著新版本到來，蘋果也關閉了iOS 17.3的認證，意味著iPhone用戶如果安裝新版iOS後不滿意，也無法降級回到舊版本。

科技新聞網站9To5Mac今天報導，iOS 17.3於1月22日釋出，新功能包括「遭竊裝置防護」，當iPhone被偷時，系統會要求使用Face ID臉部辨識或Touch ID指紋辨識驗證身分，才能更改某些關鍵資料。

隨後蘋果在2月8日釋出iOS 17.3.1更新，除了保有iOS 17.3新功能之外，主要修復文字輸入錯誤等小問題。

9To5Mac指出，降級回到iOS舊版本，是iPhone用戶「越獄（jailbreak，意指取得iOS裝置系統最高權限的技術手段）」常用的技巧。如果升級iOS新版本時發生重大錯誤，透過回復到前一個版本的iOS，有時候也能解決問題。（編輯：楊蘭軒）1130217

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