字節跳動推出Sora中文版？官方：未成熟差距很大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）OpenAI上週宣布正在測試影片生成模型Sora，引發全球關注。據稱，中國短影音大廠字節跳動此前已在研發「中文版Sora」：Boximator。不過字節跳動今天坦言，還不是完善產品，與國外還有很大差距。

中國「AIGC開放社區」20日發文稱，在Sora引爆文本生成影片賽道之前，字節跳動已推出一款顛覆性影片模型：Boximator。

文章稱，與Gen-2、Pink1.0等模型不同的是，Boximator可以透過文本精準控制生成影片中人物或物體的動作。例如，「下雨天，大風把一位女生的雨傘吹走了」。目前，很少有影片模型能精準做到這一點。

公開資料顯示，Boximator專案研究小組2月2日在論文預印本網站arXiv發表了他們的研究論文，並已在微軟軟體開發平台GitHub發布介紹。

不過據陸媒澎湃新聞，字節跳動相關人士今天回應稱，Boximator是影片生成領域控制物件運動的技術方法研究專案，目前還無法作為完善的產品落地，距離國外領先的影片生成模型在畫面品質、保真率、影片時長等方面「還有很大差距」。

字節跳動研究人員表示，目前這款模型仍然處於研發階段，預計將在2至3個月內發布測試網站。

中國官媒央廣網今天報導，龍年中國大陸A股開市的第二個交易日，Sora概念股持續大漲，多股漲停。

中國多名專業人士表示，Sora作為OpenAI發布的首個文生影片模型，不僅能準確呈現細節，還能生成具有豐富情感的角色，對AIGC（生成式人工智慧）行業來說是一個重要的里程碑。

不過報導也坦言，中國大模型與OpenAI、谷歌、輝達等國際大公司之間的差距，似乎是更應該焦慮的現實。這些差距體現在企業規模、技術實力、數據資源、應用場景等各個方面。專業人士認為，中國在短期內推出能與Sora競爭的產品難度很大。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130220