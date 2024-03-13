歐盟AI法案料將過關 排除生效前最後障礙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國史特拉斯堡13日綜合外電報導）歐洲議會議員預料今天將通過廣泛規範來管理諸如OpenAI聊天機器人ChatGPT等的人工智慧（AI）系統，這是法規正式生效之前的最後一個主要障礙。

法新社報導，歐洲聯盟高階官員表示，這套最初於2021年提出的規範在保障公民免遭可能風險波及之餘，也將促進歐洲的創新。

OpenAI獲微軟（Microsoft）力挺的ChatGPT於2022年底問世後，掀起全球新一波AI競賽，歐盟當局自此便加快腳步，力拚通過新法。

法案文本起草人之一的歐洲議會議員圖多拉切（Dragos Tudorache）說：「歐盟說到做到，不拿如果和但是當藉口，也不會拖拖拉拉。」

歐洲議會今天對文本進行表決後，歐盟27國接著預料於4月給予正式批准，法規最後將於5或6月發布在歐洲聯盟公報之上。

這套規範將於法案正式成為法規之後12個月生效，而企業必須於兩年內遵守大部分規範。

歐盟的這套規範被稱為「AI法案」（AI Act），並以風險高低為依歸：風險愈高的AI系統，受到的規範就愈嚴格。

例如，提供高風險AI的廠商，必須先執行風險評估並確保產品符合法規才能讓產品上市。

未遵守法規的廠商恐遭處750萬至3500萬歐元（約新台幣2.6億至12億元）不等的罰款，端看違規類型和企業規模。

當局並將禁止：一，運用AI進行預測性警察活動（predictive policing）；二，使用能以生物辨識資訊推斷個人種族、宗教或性取向的系統。

相關規範同時禁止在公共空間進行即時臉部辨識，但執法單位享有部分例外，不過警方仍須取得司法授權之後才可進行任何的AI部署行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130313