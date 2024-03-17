日媒：日本兩名太空人可望2028年後登陸月表

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（中央社東京17日綜合外電報導）日美政府針對美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），已確定將讓日本兩名太空人登陸月球表面的方針，這將是日本人首度站上月表，目前預想2028年以後實現。

日本讀賣新聞報導，幾名日美政府相關人士透露上述訊息。在今年4月10日將舉行的日美領袖會談上，雙方將確認加速在太空領域合作的方向。有關日本研發的月表探測車，雙方也將同意以10年為期進行運用。

在日美領袖會談後，日本文部科學大臣盛山正仁與美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson），將就簽署相關文件進行最後協調。

阿提米絲計畫內容除了繼1972年後再度載人登陸月表，也提出未來要建設月表基地，目前預計在2025年成功載人進入繞月軌道後，以2026年讓美國太空人登月作為目標。

這項計畫將從2028年後定期送太空人到月表，其中兩次將送日本太空人登月，並使用以豐田汽車為主研發的月表探測車LUNAR CRUISER。

阿提米絲計畫參與國家包括日本及歐洲各國，日本負責對將在月球上空設置的繞月新太空站「門戶」（Gateway）進行物資補給，及研發月表探測車等任務。

過去只有美國太空人登陸月表，日本政府一直把日本太空人登陸月表視為要在2020年代後半期實現的目標。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130317