民間籌組台灣資安大聯盟 拜會立院三黨團交換意見

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（中央社記者林敬殷台北28日電）網路威脅日益嚴峻，由國內多個資安領域民間團體發起的「台灣資安大聯盟」，今天拜會立法院朝野三黨，盼透過產官學研通力合作，厚植本土資安實力，並就資安法制完善、資源分配及人才培育等課題，與朝野立委交換意見。

「台灣資安大聯盟」是由社團法人台灣資訊安全協會、台灣資安產業發展協會、台灣數位安全聯盟、台灣網際空間及策略發展協會、台灣資訊及資安服務聯盟、台灣校園資訊安全推廣暨駭客培育協會、國際資訊安全人才培育與推廣協會，以及次世代創新數位安全協會等團體共同自願性發起組成。

台灣資安大聯盟表示，根據國際研究機構評估，2023年台灣遭受網路攻擊事件遽增逾80%，每秒近1.5萬次攻擊發生，網攻威脅程度高居亞太地區之冠；有鑑於此，台灣資安大聯盟匯集逾100家資安業者，期盼以實務經驗提點政策盲區，強化防禦能力。

聯盟首先拜會民進黨立法院黨團，總召柯建銘表示，對於資安相關管理法修法及良善政策，歡迎聯盟就資安法規修訂及政策提出具體可行作法，立委於審查資安相關法案時將予以重點推動。

拜會國民黨黨團時，立委林沛祥指出，台灣現有的資安法規不夠完整，需要業界建言，非常需要像台灣資安大聯盟這樣貼近產業的人士可提出方向，讓立委提案時朝向符合國家需求的方向。

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在民眾黨黨團方面，立委吳春城認為，過去政府數位發展成果流於形式，應提出切合民眾期待的政策；立委林國成說，期許聯盟能就預算分配、教育培育等提出具體建議，助益產業成長。

台灣資安大聯盟在拜會各黨團後表示，聯盟將秉持專業熱忱，持續整合產業意見，積極與政府溝通，期許透過業者參與，有效解決資安威脅，守護數位台灣安全，並培植優秀資安人才，支撐未來產業發展。（編輯：林興盟）1130328