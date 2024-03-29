海外供應商產量提升 外媒稱蘋果5月推出新iPad

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）路透社指出，彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士所言報導，稱蘋果（Apple）海外供應商已增加旗下新款平板電腦iPad的產量，並計劃於5月初推出。

報導補充指出，蘋果起初計劃於3月底或4月初推出新款iPad，但仍在努力完成供這些裝置使用的軟體。

報導稱，新款iPad Pro將搭載蘋果最新的M3晶片，並與重新設計過的新版鍵盤Magic Keyboard和觸控筆Apple Pencil同時亮相。

這將是蘋果自2018年以來，對iPad系列產品所做的首次大幅度變革。

根據報導內容，這次新版iPad Air將搭載新的處理器，以及12.9吋的螢幕。

智慧型手機iPhone製造商蘋果26日表示將在6月10日到14日舉行全球開發者大會（Worldwide Developers Conference, WWDC）。有報導指出蘋果正在就人工智慧（AI）合作夥伴進行磋商，並可能公布其作業系統iOS的重大革新。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130329