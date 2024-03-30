更多編輯台推薦新聞：
徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
運動

徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美修訂出口限制 加重中國取得美國AI晶片難度
首頁 / 科技

微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦

2024/3/30 09:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）矽谷媒體The information今天報導，微軟（Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論，當中包括一台「超級電腦」，內含數百萬個專用伺服器晶片，預計最快在2028年推出。

The information引述兩家公司的高層消息報導指出，專案計畫斥資高達1000億美元（約新台幣3兆1949億元），成本比當今一些最大型資料中心「高出100倍」，反映未來投資在AI運算能力需要雄厚資本。

資料中心內的「超級電腦」被稱為「星際之門」（Stargate），是OpenAI預計在未來6年打造一系列設施當中的最大型。

The information表示，雖然不排除計畫改變的可能性，但這項行動揭露兩家公司對發展AI的長遠布局。微軟迄今已向OpenAI投資超過130億美元，OpenAI能夠使用微軟資料中心來打造AI語言模型，微軟可以取得OpenAI的技術，並將技術獨家轉售給雲端客戶，或是用在Office、Teams、Copilot等微軟的軟體。

去年OpenAI未能交出向微軟承諾的新模型，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示AI發展瓶頸在於「伺服器不足」。

知情人士表示，這項計畫大部分成本將用於「採購晶片」，此外，能源發電也是另一項重大挑戰，「超級電腦」功率至少需要數千兆瓦，相當於幾個大型資料中心加總。

資料中心營運商Digital Realty首席技術長夏普（Chris Sharp）說，此計畫對發展通用人工智慧（AGI）有「絕對必要性」。

兩家公司高層預期最早在2028年推出「星際之門」，並在2030年前擴展設施。

知情人士還透露，OpenAI告訴微軟，不希望這台「超級電腦」使用輝達（NVIDIA）加速網路解決方案的InfiniBand架構，減少對輝達的依賴，儘管微軟目前使用輝達這項產品。

AI運算所需資源昂貴且複雜，輝達執行長黃仁勳已表示，企業和國家需要在未來4至5年，打造價值1兆美元的資料中心以因應未來AI運算。

這項計畫能否實現，很大部分取決於OpenAI能否幫助微軟在AI發展取得重大進展，OpenAI去年發布大型語言模型GPT-4，Google隨後也發表與之媲美的模型。

一名知情人士表示，OpenAI計畫在明年初之前發表下一代AI語言模型。（編輯：陳惠珍）1130330

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21