馬斯克預測AI兩年內比全人類聰明 供電至關重要

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天預測，人工智慧（AI）發展可能到了明後年就會比全人類聰明，但電力供應在未來一兩年內將至關重要。

馬斯克在社群平台X Spaces直播受訪時，告訴負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）說，AI受限於電力供應，並表示他新創公司xAI旗下聊天機器人Grok新版本預計到了5月會完成訓練。

被問到通用人工智慧（AGI）發展時程時，馬斯克說：「如果將AGI定義為比最聰明的人類聰明，我認為大概會是明年，就在這兩年內。」

馬斯克表示，缺乏先進晶片的情況阻礙了Grok版本2模型的訓練進度。

馬斯克說，Grok 2模型的訓練需要大約2萬個輝達公司（NVIDIA）的H100 GPU，還說Grok 3模型和之後的版本將需要10萬個輝達H100晶片。

不過他也說，目前來說，晶片短缺是AI發展的一大限制；但未來一兩年，電力供應將會是關鍵。

馬斯克談到電動車時，重申中國汽車製造商是「全世界最有競爭性的」，對特斯拉構成「最艱難的競爭挑戰」。

他先前曾警告，中國勁敵將在沒有貿易障礙情況下摧毀全球競爭對手。

訪談中，馬斯克也提到瑞典金屬業工會去年底因特斯拉拒簽集體薪資協議而展開罷工的事件，他說「我認為那方面風暴已過去」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130409