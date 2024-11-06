本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票更新 川普拿下搖擺州北卡羅來納 230：187領先賀錦麗
首頁 / 科技

新加坡金融科技節 台灣組國家隊盼增國際能見度

2024/11/6 12:16（11/6 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，7日將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月6日
新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，7日將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）新加坡金融科技節今天登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，明天也將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。

新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）本週舉行，共有逾500家廠商參展、預計吸引超過6萬人參與。活動於6日至8日在博覽中心登場，聚焦人工智慧應用、數位資產管理、跨境支付平台等金融相關議題。

由金融總會成立的金融科技創新園區（FinTechSpace）率領台灣金融科技代表團參加，並設立台灣館。其中11家金融科技業者參展和11家金融機構觀展，共近70名代表組成。

金融科技創新園區副執行總監林麗真接受中央社訪問時表示，台灣館今年因應全球金融科技趨勢，聚焦AI技術應用與防詐主題，同時規劃法遵科技、保險科技、智能理財、企業解決方案，以及資訊整合與聚合平台等類別，並規劃國際發表活動，希望讓不同領域的台灣業者能展示創新技術與解決方案。

林麗真說，對新創而言，希望能拓展客戶市場，藉由商務媒合的場合進一步說明自身優勢，此次以「國家隊」形式設展，希望集結產、官、學、研、創的力量，將台灣優秀的人才與技術推向世界，增加國際能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台日國際專家座談會將於明天登場，由日本金融科技加速器Elevandi Japan與國泰世華銀行、華南銀行及凱基金等金融機構代表對談，分享進入台灣市場，以及與台灣金融機構合作的各項機會與挑戰。

此外，新加坡日前宣布成立全球金融與科技網路（Global Finance & Network Technology，GFTN），金融管理局前局長孟文能（Ravi Menon）在一場包含中央社在內的媒體座談會上，分享該組織工作，包含致力於全球論壇、諮詢服務、數位平台及投資基金等領域角色，為金融、氣候科技等領域的新創提供資金支持，進而強化新加坡在金融科技生態系統的發展地位。（編輯：陳承功）1131106

新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，台灣館今年因應全球金融科技趨勢，聚焦AI技術應用與防詐主題，並舉辦國際發表活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月6日
新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，台灣館今年因應全球金融科技趨勢，聚焦AI技術應用與防詐主題，並舉辦國際發表活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月6日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：