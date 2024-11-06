新加坡金融科技節 台灣組國家隊盼增國際能見度

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（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）新加坡金融科技節今天登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，明天也將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。

新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）本週舉行，共有逾500家廠商參展、預計吸引超過6萬人參與。活動於6日至8日在博覽中心登場，聚焦人工智慧應用、數位資產管理、跨境支付平台等金融相關議題。

由金融總會成立的金融科技創新園區（FinTechSpace）率領台灣金融科技代表團參加，並設立台灣館。其中11家金融科技業者參展和11家金融機構觀展，共近70名代表組成。

金融科技創新園區副執行總監林麗真接受中央社訪問時表示，台灣館今年因應全球金融科技趨勢，聚焦AI技術應用與防詐主題，同時規劃法遵科技、保險科技、智能理財、企業解決方案，以及資訊整合與聚合平台等類別，並規劃國際發表活動，希望讓不同領域的台灣業者能展示創新技術與解決方案。

林麗真說，對新創而言，希望能拓展客戶市場，藉由商務媒合的場合進一步說明自身優勢，此次以「國家隊」形式設展，希望集結產、官、學、研、創的力量，將台灣優秀的人才與技術推向世界，增加國際能見度。

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台日國際專家座談會將於明天登場，由日本金融科技加速器Elevandi Japan與國泰世華銀行、華南銀行及凱基金等金融機構代表對談，分享進入台灣市場，以及與台灣金融機構合作的各項機會與挑戰。

此外，新加坡日前宣布成立全球金融與科技網路（Global Finance & Network Technology，GFTN），金融管理局前局長孟文能（Ravi Menon）在一場包含中央社在內的媒體座談會上，分享該組織工作，包含致力於全球論壇、諮詢服務、數位平台及投資基金等領域角色，為金融、氣候科技等領域的新創提供資金支持，進而強化新加坡在金融科技生態系統的發展地位。（編輯：陳承功）1131106