印尼副總統吉伯朗：輝達將在中爪哇設立AI學院

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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼副總統吉伯朗表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在中爪哇梭羅市（Solo）設立AI人工智慧學院，並指出，年輕世代應把握此機會學習。

吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）昨天在一場會議上指出，輝達將在印尼數個城市投資，包括在中爪哇梭羅市設立一所AI人工智慧學院。

吉伯朗表示，年輕世代需要把握機會，不要政府鼓勵且支持卻不跟隨，並強調說：「我們很幸運擁有人口紅利，但這是一次性的機會，不會再有了。」

吉伯朗也呼籲中小學教育部長穆迪（Abdul Mu’ti）將寫程式和人工智慧放入中小學課程。這也符合總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的數位發展願景。

時代報（Tempo）今天報導，穆迪已證實，未來會將程式課程和人工智慧納入選修科目，但也指出，實施情況將取決於學校是否有足夠資源與設備。

輝達執行長黃仁勳上週訪問雅加達，並出席「印尼AI日」，以印尼人工智慧發展為主題發表演說。他強調人工智慧對印尼工業和社會的重要性。（編輯：田瑞華）1131122