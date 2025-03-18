中製汽車新興市場攻城掠地 傳統汽車巨頭芒刺在背

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（中央社紐約17日綜合外電報導）雖然美國將中國製汽車阻於境外、歐盟與加拿大對中國電動車祭出關稅，然而在俄羅斯、墨西哥、巴西等非西方的新興市場，中國車市占率節節攀升，令傳統汽車巨頭失色。

美國財經新聞網CNBC報導，比亞迪發布一套新的充電技術，號稱充電速度幾與普通汽車加油一樣快。

比亞迪董事長兼創辦人王傳福17日表示，經過在漢 L這款車型上測試，新電池和充電系統可做到充電5分鐘便有400公里續航能力。新系統可適用未來的許多電動汽車。

另有財經媒體指出，如今從泰國曼谷、南非約翰尼斯堡到巴西聖保羅，街上越來越多來自比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）、長城汽車、上汽集團等中國公司的休旅、轎旅及小轎車。在西方市場築起高壘之際，新興市場消費者對中國汽車張臂歡迎，讓苦於沒法拉抬成長的傳統汽車大廠壓力更大。

根據標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據顯示，目前中國汽車的十大外銷市場依序為俄國、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、比利時、巴西、沙烏地、英國、澳洲、菲律賓、土耳其。俄國去年1到10月進口95.7萬輛，墨西哥38.6萬輛，土耳其為11.4萬輛。

在南非，中製汽車佔市售的10%，5倍於2019年；在土耳其，中國廠牌的汽車市佔率從2022年幾乎為零，到2024年上半年已達8%；在智利，中國汽車近幾年在新車銷售都佔到1/3。

中國汽車工業協會（China Association of Automobile Manufacturers）的資料顯示，目前中國能比其他各國外銷更多汽車，乘用車出口單在2024年就飆升近20%來到490萬輛，而2020年時外銷不到100萬輛。

標普全球汽車分析師在分析報告指出，中國汽車製造商靠極具競爭力的價格卻兼含高品質，在全球市場攻城掠地，雖然日、韓汽車也用相同策略，但中國汽車另有軟體更先進、更多功能等優勢。

而針對許多低度開發國家卻乏支撐純電車所需的充電樁或電網，中國車商則在這些地方力推在國內較難賣的油電混動車。

全球財經顧問公司AlixPartners預測，中國汽車製造商在海外市場的市佔率預計從目前的3%攀升至2030年的13%。如將中國國內也算進，則中國汽車在全球市佔將躍升至33%，而屆時在非洲和中東的市佔更將高達39%。

在投資公司Wolfe Research今年2月舉辦的一場大會上，福特（Ford）、通用汽車（General Motors）等美國車業巨頭的高層們坦承，他們在開發中國家市場已能感受到壓力。福特已停止在巴西生產汽車，原本的工廠被比亞迪收購。

通用汽車則採取靈活作法，將它們與中國合資企業生產的車型出口到巴西等新興市場。通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）表示，與中國汽車製造商在某些產品上合作，可讓她們在「中國企業非常活躍的市場」保有競爭力。

61歲的巴拉迪諾（Luiz Palladino）是巴西一名工程師，過去他開的是GM與本田（Honda）的車，現則改開長城汽車的Haval H6 EV。他說一坐進車內「就覺得這完全不輸BMW、奧迪（Audis），能滿足我所要的各方面」。

就連長年在亞洲與新興市場稱霸的日本豐田（Toyota）都有感。全球汽車業情報資訊公司Jato Dynamics指出，豐田在中東和非洲目前市佔雖仍有17.4%，但正受奇瑞和吉利（Geely）急起直追，後兩者在當地市佔已分別來到5.3%和2%。

在東南亞豐田同樣遇到壓力，雖然還穩穩握有市佔率35.7%，但吉利和上汽已分別為5.1%和1.4%。

去年11月底在曼谷車展，比亞迪、上汽、吉利與長城汽車的曝光度毫不遜於豐田、福特與本田，吉利更是首度進軍泰國。

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57歲的商人彼特拉（Wiyawit Petra）表示，比亞迪的全球聲譽、在地製造足跡與價格便宜，讓他動念換車。

他在車展首日打量比亞迪的海獅6（Sealion 6）插電混動車時說：「我已開一輩子豐田與本田，現在想嘗鮮了。這車價格實惠，值得換來試試。」（譯者：陳亦偉）1140318