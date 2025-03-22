台達電GTC打造迷你智能製造產線 無縫整合虛實

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（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）台達電今年擴大參展輝達GTC大會，展出一套應用AI技術的智能製造解決方案，透過結合輝達旗下Omniverse與Isaac Sim平台，無縫整合虛實產線，台達電執行副總裁史文景表示，台達電與輝達在多方面緊密合作。

輝達（NVIDIA）GTC大會今天落幕，今年實體AI、機器人是展場一大重點。展場裡，與輝達執行長黃仁勳在主題演講上互動的人形機器人Blue也在場與參展人士互動。

輝達機器人展區內，一整排結合輝達平台打造的機器人亮相，能應用於不同場景。其中包括台達電的協作型機器人。台達電也在自家展位打造出迷你智能製造產線，涵蓋五個組裝印刷電路板的智能製造生產情境，參觀者能在現場互動，成為展區亮點。

透過現場展示可以看見，機器手臂在螢幕上的虛擬世界與在展場內的真實世界動作一致，這意味著當產線遍布在不同區域時，也能遠端操控做出必要調整。

台達電展場人員表示，包括協作型機器人在內的設備已在台達電的工廠內使用，透過將產品配方參數上傳至產線管理系統，製造業者能快速在不同產品製造流程間進行切換，同時動態優化處理路徑和速度等製程參數，實現無縫的自動化混線生產。

黃仁勳日前造訪，也在台達電結合輝達Omniverse平台打造的機器手臂上簽名。

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台達電專注提供電源管理與散熱解決方案，執行副總裁史文景受訪表示，台達電和輝達的合作為雙向且多方面的，台達電提供從電網到晶片的AI電源、散熱、被動元件解決方案，也運用輝達開發的平台設計台達電專屬的智能製造生產線，雙方合作密切。

此次台達電擴大參展輝達GTC大會，也展出全新機架式高功率電容模組，幫助達成AI和雲端運算伺服器所需的穩定供電環境。（編輯：陳慧萍）1140322