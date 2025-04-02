台大生設計彈簧圈控制液體實驗 將由太空人實測

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（中央社記者許秩維台北2日電）台大機械系團隊發想液態華爾滋提案，希望在太空中驗證，彈簧圈伸展、扭轉時，液體能在其中如影隨形流動，提案被日本JAXA評為最具潛力計畫之一，將由太空人執行實驗。

台灣大學機械工程系副教授蔣雅郁帶領研究所學生陳文慶、楊承祐、林彥丞、邱昱豪、吳詠翔等人提案「液態華爾滋：從舞動的妙妙圈觀察流體動力學」，從2025國際太空站零重力實驗提案比賽中獲第1名，代表台灣送交日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）參與最終評選，被評為最具潛力的11個計畫之一，今年底或明年初將由太空人執行實驗。

蔣雅郁今天接受聯訪時表示，零重力實驗提案比賽由國家太空中心委託成功大學主辦，鼓勵學生透過實驗探索零重力環境下的現象，全國有67個提案，團隊很榮幸獲得第1名，代表台灣參與最終評選，並從9國、500個提案中被選為最具潛力的計畫之一，參與評選的太空人也給予很高評價。

團隊成員陳文慶說明，地球上有3種東西很難控制，包括時間、貓咪跟液體，地表上的液體控制作用在太空中不一定管用，後來團隊想到用妙妙圈（彈簧圈）和水袋進行實驗，在無重力環境下倒入液體，看表面張力和拉普拉斯壓力兩者間是否會產生隱形力量，把液體穩定控制在線圈中。

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陳文慶提到，團隊藉由初步實驗發現，在微小尺度下，透過表面張力主導，液體會被限制類似彈簧圈的螺旋結構中，但在彈簧圈等較大尺度下，液體會因重力影響而流出。

陳文慶表示，團隊希望利用太空站的微重力環境，讓彈簧圈在伸展、扭轉或彎曲時，液體都能如影隨形流動，如同舞伴和太空人共舞，這個流體操控技術未來可應用於半導體產業、製藥業或是太空移民計畫等。（編輯：張雅淨）1140402