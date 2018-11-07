釋疑刑求指控 林德華：侯友宜未見過徐自強

前內湖警分局長林德華（前左藍衣者）7日表示，當年徐自強案主辦為內湖警分局，徐自強投案時，他與侯友宜（右白衣者）已離開，兩人都沒見過徐自強。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年11月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）前警政署副署長、前內湖警分局長林德華今天表示，徐自強案當年主辦的是內湖警分局，協辦擄人勒贖案的是刑事警察隊偵一隊，侯友宜也是協辦角色，他與侯友宜都沒見過徐自強。

徐自強案是民國84年9月黃春樹命案的被告之一，房屋仲介商黃春樹當年遭到綁架勒贖，並遭押到山區殺害棄屍。85年被告陳憶隆、黃春棋2人一審判決死刑。當年6月24日，徐自強在律師陪同下主動投案。

「警系挺侯團結大會」今天在國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部舉行，侯友宜細數從警以來擔任14個職務，對治安的努力與成果，並提到近日屢遭對手陣營質疑徐自強案，對負面污衊選舉的遺憾。

他說，對民進黨新北市長參選人蘇貞昌心存感激，並與在座警察一起為全國治安打拚，終於實現蘇貞昌「半年治安不好就下台」的承諾。現為了選舉，蘇貞昌卻指稱「若早知道侯友宜沒有申報財產，當初不會任用侯友宜當警政署長」，這事讓人相當難過。

侯友宜說，指控他刑求徐自強完全不是事實。他重申自己只是支援辦案。

在座的前警政署副署長林德華，時任內湖警分局長，他主動說，徐自強案主辦的是內湖分局，協辦的是刑事警察隊偵一隊，侯友宜當時是協辦角色。

林德華說，徐自強涉案是同夥黃春棋供出，案發9個月徐自強才到案，他與侯友宜當時已經離開，根本沒有接觸過徐自強，也不曉得徐自強有沒有涉案。

侯友宜侃侃而談其治安理念，展現他對治安作為的熟悉。他說，參選市長是希望立下模範，讓優秀的從警人員可投入公職繼續為國家服務。

侯友宜提出治安願景，希望透過立體空間打擊犯罪，也善用大數據科技偵辦刑案，將來可使用機器人簡易執法，增加警察配備並減輕現有警察勤務專心治安。

來自全台各地退休警察包遊覽車到總部支持，高喊「凍蒜」，侯友宜並邀請前警政署長姚高橋、張四良等人，擔任新北治安顧問。前行政院秘書長趙守博、前消防署長陳弘毅、前刑事警察局長王郡、前警政署長王進旺等人上台相挺。（編輯：李錫璋）1071107