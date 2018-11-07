防非洲豬瘟 金門舉行全台首場防疫演練

金門縣動植物防疫所辦理的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演練」7日下午登場，撲殺組人員全副武裝，模擬撲殺感染非洲豬瘟的豬隻，並以清運機具將豬隻屍體送入挖好的坑洞。中央社記者黃慧敏攝 107年11月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門小三通旅客棄置箱內有大陸香腸製品驗出非洲豬瘟病毒，行政院農委會副主委黃金城今天到金門視察小三通檢疫業務，了解防疫能量，同時主持全台首場緊急防疫模擬演練。

金門縣動植物防疫所下午舉行「非洲豬瘟緊急防疫模擬演練」，黃金城表示，演習視同作戰，可以讓第一線防疫人員熟練通報流程及現場處理作業，並希望能建立全民防範疫病共識。他同時表示，金門防疫所的演練是全台第一場，下個月將進行全台灣地區演習。

農委會10月31日證實金門小三通入境前旅客棄置箱收集到的豬肉香腸中，驗出首例帶有非洲豬瘟病毒基因，這是台灣地區首件檢出陽性的檢體，因此金門方面加強防疫措施，入出境處也會張貼宣導海報，並告知被發現攜帶偶蹄類肉類製品，直接開罰新台幣1.5萬元，未來將提高到30萬元。黃金城也提醒旅客注意，以免受罰。

在視察小三通的水頭碼頭時，黃金城請檢疫站強化檢疫的深度及廣度，建議強化旅客宣導將增設廣播，在旅客下船時播放提醒。

金門防疫所呼籲各養殖戶落實飼養管理及生物安全等工作，保持畜牧場通風及維持適度室溫，配合每週消毒日及落實車輛消毒等工作，有餵飼廚餘的養豬業者，廚餘收集後應以高溫蒸煮，過程應攪拌，並維持中心溫度攝氏90度以上至少1小時，防止傳播疫病。

防疫所所長文水成同時呼籲偶蹄類動物飼養業者，包括工作人員不要到非洲豬瘟、豬瘟以及口蹄疫重大動物傳染病等疫區國家的畜牧場參訪或接觸動物；若從疫區返台，至少間隔1週後才可進入畜牧場。

文水成表示，非洲豬瘟疫疫情持續蔓延大陸，台灣雖是非疫區，但不可掉以輕心，只有全民攜手防疫，才能完全封殺病原的入侵，創造台灣畜牧產業競爭力。（編輯：陳政偉）1071107

中國大陸非洲豬瘟疫情持續，各地機場、碼頭皆加強防疫措施及宣導作業，除不得攜帶偶蹄類肉類製品入境外，民眾入境時也需走過消毒毯，防堵病毒入侵。圖為金門水頭碼頭旅客入境情形。中央社記者黃慧敏攝 107年11月7日

防堵非洲豬瘟，金門水頭碼頭加強防疫措施，防疫犬也出動在旅客通關處執勤，防範旅客夾帶生鮮蔬果和肉品入境。中央社記者黃慧敏攝 107年11月7日