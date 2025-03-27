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金門縣表揚模範農民 持續推動農業創新與永續發展

2025/3/27 17:18（3/27 17:31 更新）
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金門地區慶祝114年度農民節表揚大會27日登場，現場頒獎給模範農事小組長5名、模範農民34名以及績優安全農業示範農戶6名，肯定其在農業生產等方面貢獻。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月27日
金門地區慶祝114年度農民節表揚大會27日登場，現場頒獎給模範農事小組長5名、模範農民34名以及績優安全農業示範農戶6名，肯定其在農業生產等方面貢獻。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月27日
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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門縣農會今天舉行114年度農民節表彰大會，農會表示，除感謝農民對金門農業貢獻，也期許未來持續推動農業創新與永續發展。

金門縣農會今天在金湖飯店舉行114年度農民節表彰大會，由金門副縣長李文良、農會理事長蔡水游等，頒獎給模範農事小組長5名、模範農民34名，以及績優安全農業示範農戶6名，肯定其在農業生產等方面貢獻。

蔡水游表示，縣府近年推動安全農業及有機蔬菜，讓金門孩童都能吃到地區生產健康安全的農產品，這部分盼縣府持續加強；他也提到，金門氣候條件在農業發展上較台灣更不利，堅持下來的農民都非常辛苦，近來也逐漸有青年投入，希望縣府持續協助開拓農產品通路，與農會共同幫忙農民。

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農會總幹事文水成表示，近年天氣變化劇烈，金門農民種植高粱未必都能有好收成，而農業部的高粱保險可以替農民分散風險，農會也將向中央爭取，若是去年沒有申請理賠的農民，在今年保險保費可以有一定折抵。

金門縣農會透過新聞稿表示，今年慶祝活動主題是「推動新農業運動、金門農業亮起來」，展現金門農業蓬勃發展與農民辛勤付出，農會感謝所有農民對金門農業的貢獻，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。（編輯：林恕暉）1140327

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