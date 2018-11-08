謝文進推香山活化政見 盼帶動地方發展

無黨籍新竹市長參選人謝文進競選總部8日召開記者會，由競總主委李宏生（中）代表提出香山工業區的再生與活化、交通與都市計畫等政見，盼帶動地方發展。（謝文進競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年11月8日

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部今天召開香山區政策記者會，提出香山工業區的再生與活化、交通與都市計畫等政見，盼帶動地方發展。

謝文進競選總部主任委員李宏生表示，香山工業區由於產業西移大陸的影響逐漸沒落，交通建設也相對落後，因此，謝文進提出對香山區的市政願景。

李宏生表示，謝文進首先打出「香山工業區的再生與活化」，要推動香山牛埔地區閒置工業區的專案轉型開發，讓整個工業區土地活化起來，帶動地方發展。

李宏生說，其次要通盤檢討都市計畫，加速推動「新訂香山交流道都市計畫」，針對香山交流道地區的都市計畫加速規劃推動，提高土地利用。

另外，香山區擁有豐富的自然與人文歷史條件，未來會整合民間資源大力推展休閒觀光，建設香山成為新竹市的景觀休閒後花園。

李宏生指出，香山區要加速發展，交通建設是重要基礎，謝文進主張加速完成公道三竹光路延伸銜接景觀大道工程，也推動客雅大道向東延伸銜接高翠路工程，再來就是西濱快速公路唯一斷鍊「香山至鳳鼻段」的建設工程，要讓香山地區的交通更暢通。（編輯：張銘坤）1071108