陳其邁11日回防旗美票倉 籲相挺展現進步力量

（中央社記者程啟峰高雄9日電）民主進步黨高雄市長候選人陳其邁11日將舉辦「旗美大團結」造勢活動，他呼籲支持高雄繼續進步發展的人站出來，勿因網路霸凌或假消息退縮。

他說，不乏海外帳號的網軍攻擊、散播不實訊息，甚至可能是中國網軍，違反公職人員選舉罷免法相關規定，呼籲選民理性判斷，別受影響。

中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日在位於高雄市美濃區的高美醫護管理專科學校舉辦大型造勢晚會，支持者熱情相挺，人潮湧現。

陳其邁出席民進黨高雄市議員參選人許乃文草衙漁會後援會時受訪表示，高雄近幾年建設是大家辛苦打拚結果，希望共同維護高雄價值，他會加緊努力爭取勝利。

至於國立政治大學地政學系教授徐世榮在社群網站臉書（facebook）貼文表態「我也支持陳其邁」，陳其邁表示，他和徐世榮都關心大埔事件，他還因大埔案被前苗栗縣長劉政鴻控告。他當立法委員時，推動修正土地徵收條例，民進黨重返執政後，他也奔走張藥房原址重建案。

他說，徐世榮是堅持土地正義的社會良心，但他擔心徐世榮會不會在網路遭韓國瑜「義勇軍」攻擊。

徐世榮表示，陳其邁向來踏實、低調又有愛心，很多時候默默幫助社會弱勢，又不爭著出名，大概就是默默做、付出，「這一些我們其實都清楚的看在眼裡」，對陳其邁的感謝一直藏在內心。

他說，選舉關鍵時刻，想以過去多年經驗為高雄朋友們大力推薦陳其邁，以陳其邁對社會弱勢的關懷與愛心、及努力踏實的利他精神，當選後一定會是好市長。（編輯：李明宗）1071109