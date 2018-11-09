竹縣長參選人拚勝選 各自有人力挺拉聲勢

（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹縣長選情升溫，民進黨參選人鄭朝方請來行政院長賴清德現「聲」推出廣告；國民黨楊文科找高雄市長候選人韓國瑜一起拍廣告；民國黨徐欣瑩則有支持者創作音樂，各自有人支持拉抬聲勢。

鄭朝方競選總部今天發新聞稿表示，鄭朝方今天推出新世代接棒廣告，請來賴清德現「聲」力挺，讓大新竹共好成為新世代政治人物的目標。

鄭陣營表示，鄭朝方和賴清德之間有不少共通點，兩人曾聊到生活習慣，發現都對聲音敏感，賴期許鄭不要因為繁忙的工作而失去對聲音的敏感度，反而要擴大層面，不只從聽覺，也要從嗅覺、視覺、味覺，一一為鄉親把關民生事務。

鄭陣營表示，賴清德日前把對鄭的期許寫在字條上，內容為「讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，長輩們擁有幸福，弱勢者得到照顧。」盼新竹縣能看到改變。

楊文科競選總部發新聞稿表示，楊文科今天南下高雄，到國民黨高雄市黨部與韓國瑜相見歡，當精準效率的「科技人」遇上務實的「菜販」，以「拚經濟」的初衷理念一拍即合，並一起拍攝競選廣告，高呼「一起拚經濟，一起當選。」

楊文科提出，希望韓國瑜幫助新竹縣13鄉鎮農特產拓展海外市場，楊文科提供高雄市開發科學園區專業諮詢的合作計畫，未來「竹縣、高市」互惠互利，連線打拚經濟，協助北漂青年返鄉就業。

韓國瑜對此合作計畫表示贊同，他的政見就是讓高雄的東西賣得出去，人才進得來，另外是高雄要加速轉型，新竹縣在科技產業發展具有高度成熟的經驗，未來希望在人流、金流的導入與技術引進方面，需要楊文科多協助。

徐欣瑩競選總部則表示，28歲的義工作曲家余曉峯特別為徐欣瑩製作一首樂曲「勢如破竹」，並贈送給徐欣瑩使用，已在上月徐欣瑩溪南競選總部成立大會時播放，強烈節奏與鼓聲，非常震撼人心。

余曉峯表示，他的媽媽曾是徐欣瑩就讀國立交通大學時的老師，因此認識徐欣瑩多年，認為徐欣瑩是真誠用心的政治家，他前年從美國學成返台，並為徐欣瑩擔任影音組的義工，並自己編曲製作樂曲，盼用音樂的力量給祝福，並鼓勵其他義工。

徐欣瑩對此表示感動，尤其這段時間看到許多支持者主動幫忙，深深體會到大家對徐欣瑩的託負，以及對新竹改變的期待。她一定會讓新竹跳脫對立、不分藍綠，創造欣欣向榮、心滿意足的新竹縣，回報所有義工朋友及支持者。（編輯：張銘坤）1071109

28歲的義工作曲家余曉峯（前右）製作樂曲「勢如破竹」，贈送給民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（前左）使用，盼用音樂的力量給祝福，並鼓勵其他義工。（徐欣瑩競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年11月9日