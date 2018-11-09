防冷場 柯辦10日萬人造勢努力號召支持者

（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市長柯文哲競辦明天將在市府前廣場舉辦「萬人應援，決戰市府路」大型造勢。由於昨晚行動競總PAPAGO活動現場一度冷清，柯辦表示，這幾天已透過網路努力號召支持者參加。

根據「萬人應援，決戰市府路」臉書活動頁資訊，截至晚上6時，3610人表態「會參加」明天的造勢、4209人「有興趣」參加，總數仍未達萬人。

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，由於柯文哲先天上沒有政黨組織動員優勢，無法預估明天的造勢會有多少民眾參加；競辦已經運用網路工具盡量宣傳，競辦工作人員也努力發LINE、打電話，邀請親朋好友來參加。

柯辦幕僚柯昱安則說，競辦沒有刻意動員，但會在網路上號召，努力宣傳這個活動，「學姐」黃瀞瑩和柯文哲都拍了宣傳片，競辦也運用臉書貼文和柯文哲LINE@帳號，盡最大努力宣傳這個活動。

他強調，這場造勢本來就不是定位成傳統的造勢活動，前半段安排嘻哈饒舌、魔術俱樂部等年輕人的表演，後半段則以柯文哲演說為主，活動鎖定的對象都是年輕人，不擔心參加人數不足。

柯昱安也說，柯文哲明天將演唱卡拉OK版的嘻哈歌曲Do Things Right，「我們的活動內容很豐富，大家會很滿意」。（編輯：張銘坤）1071109