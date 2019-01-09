增設聯外道路指示標誌 出入雲林高鐵更便捷

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）雲林縣長張麗善今天前往高鐵雲林站週邊道路巡視，指示在各路口增設35面指示牌，預計在26日前完成裝設，屆時到雲林的旅客出入動線將更便捷。

張麗善上午率縣府工務處會同高鐵雲林站、雲林縣警察局交通隊，並邀請成功大學、逢甲大學的學者專家，前往高鐵雲林站的南邊道路會勘，瞭解聯外道路的指標改善方案。

張麗善指出，高鐵雲林站南邊的舊西螺路路段，預計拓寬為24公尺，至今已完成用地取得及發價作業，其中雖有2筆土地的地上物所有權尚未取得，為維護地主權益也已完成提存的法定作業。

她指出，高鐵雲林站聯外道路系統將加強改善計畫，包括南側及北側道路改善，一條從虎尾高鐵特定區跨過虎尾溪連接雲30線、31線道路及二崙外環道到西螺，另一條從虎尾高鐵特定區經吳厝中正橋沿雲145線道路往西螺，預計108年底完成，以貫通南北聯外道路，有效抒解車潮。

張麗善聽取相關簡報後表示，縣府接獲民眾陳情，前往高鐵站因為指標不明確而迷路，所以此行也會勘規劃在聯外道路及高鐵特定區內，增設共35面指示標誌，將在26日設置完成，以利農曆春節旅客出入高鐵雲林站更便捷。（編輯：方沛清）1080109