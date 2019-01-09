台南立委補選綠營徵召郭國文 陳筱諭宣布退黨

（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨今天宣布徵召前勞動部政務次長郭國文代表民進黨參與台南第二選區立委補選。同黨籍的競爭對手陳筱諭得知結果後，宣布退出民進黨，並重申不會缺席3月16日的補選。

陳筱諭今天下午發出聲明表示，下午1時25分在民進黨中執會舉行的前5分鐘，她接獲民進黨提名協調小組召集人鄭文燦親自打電話告知，黨中央已在1月3日、7日做了電話民調，結果是陳筱諭小輸。他們建議要提名郭國文，同時送請中執會同意。

陳筱諭表示，做了民調連當事人都未被告知，也不告訴她是哪二家民調機構做的民調；就只說郭國文領先，建議由郭國文代表民進黨參選。這不是黑箱作業，什麼叫做黑箱。

她說，早就提出忠告，民進黨中央這樣做就是新潮流綁架了黨，進行黑箱作業，意圖支持特定人選，令人無法心服口服。是民進黨拋棄了年輕人，不要怪年輕世代唾棄民進黨。即刻起退出這個令年輕人瞧不起的政黨，同時嚴厲譴責新潮流。3月16日，她和整個台灣的年輕世代一定不會缺席。（編輯：陳政偉）1080109