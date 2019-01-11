中華郵政123周年慶 首站台中花博送春聯

（中央社記者趙麗妍台中11日電）中華郵政123周年慶，舉辦一系列活動，首站選在台中花博舉辦送春聯活動，準備多幅以花為主題寫的春聯，贈送給購買郵政商品的民眾，期盼將春聯上的吉祥話語化作幸福。

中華郵政台中郵局今天在台中花博后里森林園區郵政館舉辦「123郵台灣，花博春聯送平安」活動，還有小朋友巧扮郵差才藝表演，以及郵差薩克斯風樂團吹奏懷念金曲，增添活動熱鬧氣氛。

中華郵政指出，中華郵政123周年慶，舉辦一系列活動，每月活動不一樣，首站自台中花博起跑，歡迎民眾一同參與，歡慶郵政123周年。

台中郵局局長蔡文慶表示，花博園區內的郵政館，現販售各式郵政商品，每天也有郵差來收信，民眾遊花博時，不訪將遊記心情寫在明信片上郵寄回家，收到時可以回味當時快樂，還可寄送紀念品給好友，分享花博心得。

現場請來4位書法老師現場揮毫寫春聯，贈送給現場購買郵政商品的民眾，另提供單張春聯及恭賀新禧讓一般民眾排隊索取，期盼大家帶著祝福的春聯，新的一年諸事如意，開心過好年。（編輯：陳俊碩）1080111