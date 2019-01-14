電影老大人嘉義特映 產官學討論老人照顧

（中央社記者江俊亮嘉義市14日電）天主教中華聖母基金會今天在嘉義市秀泰影城舉辦電影「老大人」特映會，並邀請導演洪伯豪、女主角黃嘉千、嘉義縣長翁章梁與產官學界和觀眾討論且呼籲大家重視老人照顧問題。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏致詞說，基金會自民國100年起每年都舉辦有關失智症的影展，透過感人的電影故事，讓觀眾更深入認識失智症，今年更加入長照議題，因此特別舉辦國片「老大人」特映會。

黎世宏指嘉義縣人口老化嚴重，老年人口達18.97%，連續10年高居全台之冠，面對最難照顧的失智症、「老老照顧」（老人照顧老人）或失能照顧等，很多問題都背在照護者身上，希望透過這場公益電影，引發大眾共鳴，讓產官學界一起思考更適合的照顧模式。

導演洪伯豪表示，去年初電影籌備時，歷經岳父過世，記得岳父在加護病房昏迷不醒時，親友們討論該拔管或氣切搶救，當他靠近病床對岳父輕聲呼喊，發現岳父眼角默默淌下眼淚，這畫面在他心中始終揮之不去。

洪伯豪說，岳父過世，讓他進而思考台灣目前長期照護的不足和欠缺之處，因此構思透過以故事影像讓各界能看到實質的現況問題，進而提出可行的解決辦法，讓台灣的長照資源網絡可以更緊密友善。

黃嘉千說，自己也到了面對父母年邁階段，她要同時扮演女兒及媽媽兩種角色，面對父母或未來自己老年之後的照顧問題相當有感觸，對於老化這種無法掌控的人生無奈，她鼓勵民眾要勇敢、誠實面對自己的感受。

她表示，很愛畫畫的父親曾在參加一場告別式後，表示將來他的告別式後，要把生平畫作一張張送人。當時她無法理解父親心情，但拍了「老大人」電影後，讓她理解「這些事情遲早會發生，生命就是這樣子」，希望大家多關心身邊的人，珍惜有家人在身邊的每一天。

翁章梁說，嘉義縣人口外流嚴重，很多老人由外傭、家中另一老人照顧，這是時代與社會的問題，政府必須有更多政策處理，長照2.0為此而產生，但政府力量有限，包括親子關係與角色轉換、同理心等問題，大家要一起來重視。（編輯：翁翠萍）1080114