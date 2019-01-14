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台南立委補選 陳筱諭登記參選

最新更新：2019/01/14 16:32

（中央社記者楊思瑞台南14日電）原本爭取代表民進黨參加台南市第二選區立委補選的陳筱諭，今天到台南市選委會以無黨籍身分登記參選。民進黨徵召的郭國文預定於明天登記，國民黨方面可望由市議員謝龍介出線。

台南市選委會今天開始辦理台南市第二選區立委補選登記作業，陳筱諭上午先到民進黨台南市黨部辦理退黨後，隨即轉往選委會辦妥參選登記。

陳筱諭表示，退黨是很沉痛的決定，但還是認為初選不公平。她說，雖然局勢困難，但一定會參選到底，也絕不可能與國民黨合作。不過，不會排斥其他政治勢力的協助。

郭國文則表示，希望年輕人應該要有自主意識，不要淪為長輩與國民黨操弄的棋子工具。

他說，這次立委補選是改革與反改革的選戰。他過去從學運、社運、到實際參與民主選舉，都是站在改革的的第一線。自己不是政二代、也不是富二代，而是真真實實從基層參與改革的第一代。因此無論是國民黨參選人、民進黨脫黨參選人、甚至雙方合謀，都不會影響他對改革的決心。

國民黨方面雖還未公布人選，但市議會黨團已舉辦過記者會，表達全力支持謝龍介參選的態勢，黨中央也傳出有此規劃，謝龍介本人則一直沒有鬆口。記者今天再打電話給謝龍介，手機仍是未開機狀態。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，謝龍介有不錯的知名度，形象也不錯，目前擔任國民黨台南市黨部主委，對台南各地民情都有一定的了解，是參與立委補選的最有力人選。唯一的劣勢是財力比較差，在短期內要拿這麼多競選經費出來，的確比較吃力，可能也是謝龍介至今沒有鬆口的原因。

蔡育輝表示，立委補選投票率不會太高，誰能把基本盤的票催出來，贏面就比較大。國民黨在這個選區的基本盤雖然比民進黨差一些，但陳筱諭脫黨參選，加上謝龍介還能吸引一些游離票，國民黨應該有勝選機會。（編輯：吳佳穎）1080114

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