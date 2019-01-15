台南立委補選 郭國文完成登記

民進黨台南市立委補選參選人郭國文（前中）15日在來自各地的多名新生代議員陪同下，到台南市選委會完成參選登記。（郭國文提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）民進黨台南市立委第二選區補選參選人郭國文今天由多名各地新生代議員陪同完成參選登記，支持者喊話希望脫黨參選的陳筱諭能急流勇退。陳筱諭則表示，會參選到底。

郭國文在參選聲明中表示，2018年大選之後，民進黨需要反思檢討，也更需要貼近人民的需求。但更重要的是，跨世代延續民主改革的理念不能中斷。

特地南下陪郭國文到台南市選委會登記的新北市議員戴瑋姍表示，她與昨天退黨的陳筱諭都是28歲。民進黨一直願意栽培年輕人，希望陳筱諭能急流勇退，繼續待在黨內，在基層經營，可以一起為台灣而努力。

陳筱諭受訪時表示，這次立委補選的黨內初選，原本3人角逐的戰局中，大家的競選看板上都明白寫著「電話民調，唯一支持」。其後有人退出，形成兩人對決情勢時，原本要採行的「電話民調」卻改以「諮詢式」民調來決定提名人選。這也是民進黨首次出現「諮詢式」民調這個新名詞，用這種硬拗式的提名方式來對付年輕人，手法太粗暴。

至於外傳陳筱諭未來可能加入某政治勢力一事，陳筱諭說，現在有各方朋友陸續主動接觸、表達善意。但她認為，最重要的還是在地青年改革的主張，可以在國會替鄉親發聲。（編輯：陳俊碩）1080115