新北將設都更策略辦公室 政府領航擴大民辦

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府城鄉發展局將成立「都更推動平台」，由副市長陳純敬擔任召集人組成策略辦公室指導，簡化繁瑣行政程序，翻轉都更「民辦為主、公辦為輔」的舊思維，擴大民間辦理都更。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，現行的都市更新程序被民眾所詬病，最主要是時效問題。在推動的力道上，民間自己主導，在協調過程往往不順利，加上市府都更程序非常複雜，所以一拖再拖。

他說，這次成立都更推動小組，主要是從民辦為主改成公辦，市政府自己跳下來主導，更重要的是成立策略辦公室，及跨局處整合的推動小組，一次性審查，一次性解決問題。

侯友宜說，競選政見提出「都更三箭」，捷運到哪裡，都更做到哪裡、及危老建築防災型都更，還有道路兩側的「拉皮」都更。

城鄉發展局長黃一平在會中專案報告，危老建築淘汰的防災型都更，經盤點後新北市有190處，將於3個月內盤點與分級，盡快規劃；另外，主要幹道兩側的整建維護，也要讓市容改變重生。

新北市過去都市更新業務由城鄉局二級機關都市更新處負責，侯友宜指示由陳純敬召集，1個月內成立策略辦公室，指導「都更推動小組」直接指揮調度，以大幅提高執行效率。（編輯：李錫璋）1080116