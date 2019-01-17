環團向韓國瑜陳情 要求大社工業區降編遷廠

高雄市議會17日召開臨時會，由市長韓國瑜簡要施政報告等，地球公民基金會等環團在市議會門外拉起寫有「大社降編減排 高雄需要藍天」的紅色布條，向韓國瑜陳情。中央社記者陳朝福攝 108年1月17日

（中央社記者陳朝福高雄17日電）地球公民基金會與多名高雄市議員和居民今天到高雄市議會，向高雄市長韓國瑜陳情，要求落實高雄市大社工業區降編、遷廠的承諾。韓國瑜於答詢時承諾將交由市府團隊專案研究。

高雄市議會召開臨時會，上午韓國瑜拜會議長許崑源並簡要施政報告與答詢，地球公民基金會等環團在韓國瑜抵達市議會大門口時拉開「大社降編減排 高雄需要藍天」布條向韓國瑜陳情，但韓國瑜步入議會未回應。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，大社工業區於民國64年開發完成，為特種工業區，在高污染的石化業陸續進駐後，不僅造成社區嚴重污染，還不斷爆發工安意外，居民痛苦、抗爭不斷。

家住在大社工業區旁的國立高雄科技大學教授沈建全以親身經歷訴說大社石化廠造成的污染及危害居民健康，應將大社工業區降編為乙種工業區和遷廠，還給居民良好生存環境。

民進黨高雄市議員張勝富要求將大社工業區降編為乙種工業區，落實企業朝低污染、高科技產業型態發展。親民黨高雄市議員吳益政也表示，高雄的經濟發展不好，空氣污染又嚴重，大社工業區應於去年完成降編和遷廠都未完成，應朝產業轉型發展。

當地居民也表示，市府應加速大社都市計畫專案通盤檢討，落實經濟部於民國82年承諾，將於87年都市計畫做成107年大社工業區降編為乙種工業區（供公害輕微的工廠使用）的附帶決議。

居民說，政府20多年前對大社居民承諾要於去年底前降編大社工業區為乙種工業區，但跳票，因此今天陳情站出來捍衛居民和當地學生的權益，讓大社區免於污染，享有乾淨的空氣。

一名媽媽表示，當地空氣隨時飄散臭味，最可憐的是學生必須關窗戶上課，連上課都得戴口罩，沒有乾淨空氣和陽光，讓媽媽們很心疼。

地球公民基金會等環團一度進入市議會大門內拉布條，隨即被請出，隨後在大門口旁拉開布條，並舉手高喊大社降編減排，高雄需要藍天等口號，要求市府履行承諾，最後才進入旁聽席。

韓國瑜於答詢時表示，他了解大社地區的空氣污染問題，大社工業區降編和遷廠等會交由市府團隊專案研究，並與經濟部等研商，會列為施政重點工作。（編輯：陳俊碩）1080117