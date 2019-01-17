再生鋼纜藝術品美化苗縣府 民眾感受兩樣情

苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場設置首座公共藝術「如意生命苗栗」，高約3公尺、寬約2公尺，由木雕大師康木祥取材自台北101退役電梯鋼纜，象徵循環經濟與環保概念，鋼索緊緊環繞更意味縣政府與18鄉鎮市緊密連結在一起，合力營造幸福宜居的苗栗。中央社記者管瑞平攝 108年1月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場，今天設置首座公共藝術「如意生命苗栗」，由木雕大師康木祥取材自台北101大樓退役的電梯鋼纜，花了新台幣500餘萬元，引來兩極看法。

苗栗縣政府第一辦公大樓於2014年完工啟用至今，未曾建置公共藝術，依「公共藝術設置辦法」，凡領有建照之公有建築物及5億元以上政府重大公共工程興建機關，均應編列建築物造價的1%做為公共藝術經費。

縣府文化觀光局指出，這筆公共藝術費用在大樓改建工程時已編列、保留，在未增加預算支出的情況下，採購知名木雕大師康木祥以及國際級現代藝術雕塑家朱銘作品，2人也都是苗栗人。

其中康木祥的再生鋼纜藝術作品「如意生命苗栗」高約3公尺、寬約2公尺，取材自台北101退役電梯鋼纜，象徵循環經濟與環保概念，鋼索緊緊環繞更意味縣政府與18鄉鎮市緊密連結在一起，合力營造幸福宜居的苗栗。

首座公共藝術作品「如意生命苗栗」今天已放置在苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場，預計月底完工揭幕。已有洽公民眾表示，看起來有一種柔和感，將成為縣府新地標；但也有民眾看到後認為，非常突兀，灰色鋼纜讓人感覺到冰冷、沒有溫度。

命理研究者江子宸表示，公共藝術品的位置幾乎正對著縣府大門，如果不是為了擋煞，或有特殊用意，未來將可能限縮縣府廣場的使用和活動空間；知名堪輿師一玄法師則認為，作品本身有生氣蓬勃、萬物叢生的意涵，但若擺設於縣府大廳中庭，「效果會更強」。（編輯：吳佳穎）1080117

苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場17日設置首座公共藝術「如意生命苗栗」，由木雕大師康木祥取材自台北101大樓退役的電梯鋼纜，已有洽公民眾表示，看起來有一種柔和感，將成為縣府新地標。中央社記者管瑞平攝 108年1月17日