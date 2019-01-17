大陳社區都更第二單元上梁 年底完工

（中央社記者王鴻國新北17日電）經過長期溝通協調到動工，新北市永和大陳社區第二更新單元今天舉行上梁儀式，將興建3幢3棟的29層鋼骨鋼筋混凝土造住宅大樓，預計將於今年年底可完工。

永和大陳社區居民原是民國40年代大陳島撤退來台的義胞與家眷，由於房舍老舊且公私有土地夾雜的產權問題，新北市大陳社區公辦都更案共分為7個更新單元。其中，第二更新單元已於民國105年1月27日開工動土，今天上午由新北市副市長陳純敬主持上梁典禮。

陳純敬表示，永和大陳社區是行政院於95年列入「推動全國50處政策性都市更新案」，在市府重視並積極推動下，成為50處更新案中第一個動工及達到工程上梁進度的案子。

他表示，工程將於今年底完工，完工後將可改善居住環境，也將提供社區活動中心、公共托育及托老中心，完備當地的生活機能。

新北市政府城鄉發展局長黃一平表示，永和大陳社區更新單元2完工後，將興建3幢3棟的29層鋼骨鋼筋混凝土造住宅大樓，周邊環境也將透過更新後公共開放空間的留設、規劃6公尺寬以上人行步道及配置0.4公頃的綠地空間，創造更舒適宜居的生活空間。（編輯：戴光育）1080117