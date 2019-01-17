保護未成年媽媽有漏洞 韓國瑜允推珍珠計畫

（中央社記者王淑芬高雄17日電）虐童案頻傳及未成年媽媽生子問題受關注，高雄市議員郭建盟今天要求補足「社會安全網」制度漏洞，讓16到18歲少女懷孕生子成為通報關懷對象。市長韓國瑜允成立「珍珠計畫」關切。

繼肉圓虐兒事件後，台南又發生一起未成年生子虐童悲劇，接連的虐童案受高度關注。

民進黨市議員郭建盟在市議會針對「社會安全網」制度漏洞提出質詢，他說現行通報機制僅將未滿16歲少女懷孕列入強制通報範圍，但是16到18歲懷孕卻排除在外，讓她們單獨面對懷孕後的多重壓力求助無門，造成生產後有棄嬰致死、虐童的悲劇發生。

他希望高雄市社會局會同衛生單位，將未成年少女懷孕列入高風險家庭的通報範圍，並列管至幼兒3歲，並將醫事通報責任由醫療院所轉介給心理師協助等。

韓國瑜答詢允交社會局辦理，並從人道主義的角度出發，對16到18歲的未婚媽媽進行關懷及通報，他定名為「珍珠計畫」，盼打造可以讓少女有依賴的場所，如果沒有婚姻關係的就打造一個溫暖的地方，用既有的資源補足社會安全網漏洞。

市府社會局代理局長謝琍琍允諾在市府能力許可下，研議針對16到18歲未婚生子的小媽媽部分做通報並關懷。（編輯：陳俊碩）1080117