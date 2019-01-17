這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用
科技

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

保護未成年媽媽有漏洞 韓國瑜允推珍珠計畫

最新更新：2019/01/17 17:41

（中央社記者王淑芬高雄17日電）虐童案頻傳及未成年媽媽生子問題受關注，高雄市議員郭建盟今天要求補足「社會安全網」制度漏洞，讓16到18歲少女懷孕生子成為通報關懷對象。市長韓國瑜允成立「珍珠計畫」關切。

繼肉圓虐兒事件後，台南又發生一起未成年生子虐童悲劇，接連的虐童案受高度關注。

民進黨市議員郭建盟在市議會針對「社會安全網」制度漏洞提出質詢，他說現行通報機制僅將未滿16歲少女懷孕列入強制通報範圍，但是16到18歲懷孕卻排除在外，讓她們單獨面對懷孕後的多重壓力求助無門，造成生產後有棄嬰致死、虐童的悲劇發生。

他希望高雄市社會局會同衛生單位，將未成年少女懷孕列入高風險家庭的通報範圍，並列管至幼兒3歲，並將醫事通報責任由醫療院所轉介給心理師協助等。

韓國瑜答詢允交社會局辦理，並從人道主義的角度出發，對16到18歲的未婚媽媽進行關懷及通報，他定名為「珍珠計畫」，盼打造可以讓少女有依賴的場所，如果沒有婚姻關係的就打造一個溫暖的地方，用既有的資源補足社會安全網漏洞。

市府社會局代理局長謝琍琍允諾在市府能力許可下，研議針對16到18歲未婚生子的小媽媽部分做通報並關懷。（編輯：陳俊碩）1080117

地機族