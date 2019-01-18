金門適合養老 縣長盼長輩健康又快樂

金門縣長楊鎮浯（左5）等人18日出席108年度「送暖迎春．圍爐團聚」活動，和獨居長者們開心圍爐，提前感受春節氛圍，與會眾人並開心合影。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年1月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門縣長楊鎮浯今天與獨居老人提前圍爐時表示，金門是一個適合養老的地方，縣府及各鄉鎮公所以家訪、送餐及家務整理等方式表達關懷並照顧長者，希望老人家過得健康又快樂。

農曆春節將到，縣府社會處今天在盈春閣餐廳舉辦「送暖迎春‧圍爐團聚」─關懷獨居老人圍爐餐會，楊鎮浯邀請各鄉鎮長出席。

楊鎮浯表示，金門是一個適合養老的地方，到去年12月底為止，金門總人口13萬9273人中，65歲以上老年人口有1萬7805人，佔總人口數12.78%。

楊鎮浯說，因應人口老化趨勢，縣府提供長輩各項福利津貼，在照顧服務方面，更配合衛生福利部長期照顧十年計畫2.0版，提供居家照顧、日間照顧、送餐服務、交通接送、居家及社區護理、復健及喘息等各項服務，希望有需要的長輩都能享有這些資源。

社會處長董燊說明，若以常駐人口計算，老年人口比率更高。他說，金門縣有26個社區照顧關懷據點，其中定期提供送餐或共餐服務的有前水頭、瓊林村、碧山東店、料羅灣、尚義等13個據點，不定期辦理的有東門、東坑、盤山村、山外、庵前、東林等13處，未來希望能持續推動老人供餐服務，讓每位長輩能在地享有營養餐飲服務。

此外，董燊表示，縣府也採購了沐浴車，以專車專人方式，將沐浴設備帶到失能者家中提供沐浴服務，維護失能者身體清潔。

社會處指出，金門縣現約有252位獨居長者，其中包括長者單身無子嗣，或雖有子女但並未同住；對於沒有子女在身邊照顧的獨居長者，縣府及各鄉鎮公所每月透過志工及替代役男辦理電訪、家訪、送餐及家務整理等方式關懷與照顧，希望長者過得既健康又快樂。

今天有168位長者及社政志工參與餐會，縣府致贈每位長者隔熱餐盒一個，長者個個笑容滿面，帶著滿滿的歡喜及社會關懷，開心返家。（編輯：陳俊碩）1080118