台南沙崙科學城聯外道路 春節後動工

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市沙崙智慧綠能科學城進行開發，為提供週邊便捷路網，南市府完成「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」招標，將於春節過後動工。

台南市政府工務局表示，開發沙崙智慧綠能科學園區，對外連絡道路的開闢扮演穿針引線的加乘角色。「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」完工後將串聯歸仁與關廟兩大區域產業及交通，並結合台86線、台19甲線道路，加速科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展。

工務局官員說，交通建設為經濟發展的領頭羊，台南有南科、台南科技工業區，原本就是全台綠能重鎮，再加上沙崙智慧綠能科學城開發，讓台南市朝向「科技教育首府、生態親水新城、文化觀光重鎮、商展會議中心、藝術宗教之都及區域運輸樞紐」等六主軸發展目標。

這兩條連絡道路的開闢，原有行道樹除保留移植再生外，並廣植綠被，全線使用LED路燈照明，展現「綠」色節「能」道路特色，並減少交通壅塞及提昇生活品質，繁榮地方經濟，均衡區域發展。

依工務局新建工程科規劃，「高鐵銜接南154線連絡道」是南北走向，自高鐵沙崙站特定區銜接台86線及歸仁市區，路寬12公尺、全長約2.3公里；「歸仁十三路延伸至關廟道路」先由高鐵沙崙站特定區向東通往關廟，再北轉銜接台19甲線，路寬25公尺、全長約3.2公里。兩條道路總金額達新台幣12.3億元(含用地費)，預計民國110年初通車。(編輯:孫承武)1080118