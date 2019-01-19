侯友宜玩臉書秀必殺技 貼30年前捲髮照

（中央社記者黃旭昇新北19日電）網路直播成為官員接地氣的管道，新北市長侯友宜今天為春聯開箱直播，繪畫豬圖案。他並在臉書挑戰老照片，貼出30年前捲髮旅遊碧潭的老照片，出招直衝極限，讓人不敢接話。

侯友宜中午在臉書直播，他在寫祝福春聯時以台語指出，當年偵辦刑案時常素描凶嫌特徵及現場圖，現在寫書法及用毛筆描繪圖案是很「簡單」。他在現場描繪豬畫像，藉以祝福「豬福滿滿」。

最近臉書等社群媒體掀起「10年挑戰」風潮，許多網友拿10年間的照片對比。由幕僚所經營的侯友宜臉書粉絲頁，昨天深夜也貼出侯友宜照片。

侯友宜幕僚指出，挑戰10年可能沒有什麼效果，於是侯友宜交出30年前的照片後，成為「必殺絕技」就沒有人敢接話了。粉絲頁還貼標籤「平頭市長應該還是比較耐看吧」、「我沒有梳油頭是自然捲」，「好膽來三十年挑戰」。

侯友宜今天上午受訪表示，網路瘋玩「10年挑戰」，他因為10年前的頭髮與現在的小平頭完全一樣，「我想30年前的頭髮跟現在好像落差很大，我挑戰30年。」他希望變化差異，這樣看起來應該會差很多。

有網友留言說，侯友宜年輕時也是型男，30年來變得更成熟穩重；也有人說，侯友宜長得像他的外甥、搞笑藝人納豆。

照片中，侯友宜穿襯衫、牛仔褲，一頭捲髮，對著鏡頭露齒笑。他說，那是大學生涯時，到新北市新店碧潭所拍照的，可能也不只30年了，大約是民國69年時所攝影，當時沒有女朋友，幾個光棍同學到碧潭去划船，就拍了紀念照。

對於網友說他的照片外貌形似納豆，侯友宜笑稱，「要是有納豆那麼紅就賺到了啊，他錢賺得很多耶，不過我沒有那個行情啦，因為他太瀟灑了。」

記者詢問對於其他政治人物外貌變化的印象，侯友宜表示，10年前就認識前立法院長王金平，容貌好像沒什麼差異性，一樣看起來蠻年輕、穩重、和善。

記者詢問侯友宜是否覺得王金平是「凍齡王」，侯友宜妙答，「我覺得他是凍齡啦，但是不是『王』我不知道，他姓王啦，我覺得他身材體態保持得很好。」

侯友宜說，認識桃園市長鄭文燦已10幾年，鄭文燦現在與以前看起來不太一樣，以前的身材很好，現在是有點份量。

他說，網路直播只是與民眾溝通的一環，更重要的是以行動的方式解決民眾問題，不一定要靠網路或靠電視媒體。（編輯：戴光育）1080119