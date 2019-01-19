盧秀燕28日率團訪問香港 當日來回拚經濟

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市長盧秀燕將於28日率團訪問香港，市府新聞局長吳皇昇今天表示，盧秀燕這次應邀參加「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」，預計當天往返拚經濟。

吳皇昇下午與市府經發局長高禩翔、觀旅局長林筱淇、農業局副局長蔡勇勝等主管召開記者會，宣布盧秀燕將於28日率團前往香港，除參加「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」外，也將見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，行銷台中市農特產品、在地產業及觀光旅遊業。

吳皇昇指出，盧秀燕是這屆6都中首位出訪拚經濟的首長，這次應香港中華出入口商會邀請，參加商會第34屆會董就職典禮，同時將見證台中市農會與商會簽署合作意向書，帶領台中產業走向國際，另外也將參訪香港旅遊發展局及創業園區，拓展台中觀光市場及交流青年創業政策。

高禩翔指出，香港中華出入口商會是香港在地主要商會之一，擁有近4000名會員，所有會員加起來的營業額達7兆美元，這次由台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，主要針對高值農產品採購及商機媒合、農業相關機械設備及智慧農業進行交流。

蔡勇勝表示，香港中華出入口商會在25日前，向台中市東勢區及石岡區農會採購14公噸的茂谷柑，贈送給出席會員，希望能藉此行銷台中市的茂谷柑及雪梨，在前台中市長胡志強時期，每年約可出口1000到2000公噸的茂谷柑到大陸，希望可以克服檢疫問題，恢復過去的出口榮景。

林筱淇指出，盧秀燕以拚經濟為首務，香港旅遊業發達，這次將拜訪香港旅遊發展局，了解當地行銷方式及創意發想，這些都值得台中市學習及交流，台中市的觀光旅遊將在盧秀燕的帶領下，大展身手及大力推動。（編輯：陳俊碩）1080119