移工遭軟禁施虐 沾血衛生紙窗口求救

（中央社記者黃旭昇新北19日電）印尼籍移工阿娣（化名）申訴遭雇主呼巴掌、廚餘丟她身上、限制自由；她趁稽查員探訪時在窗口揮手求救，交出遭雇主毆打的沾血衛生紙及血淚受虐日記。市府與警方聯手將她救出。

新北市府勞工局今天公布移工遭雇主虐待案例，外勞查察員卻因此遭雇主刁難投訴，控告妨害自由。外勞查察員表示，他只是單純執行訪視業務，發現疑似受虐案件，須立刻協助安置外勞。

他說，現在公親變事主，但當下的決定可能避免發生悲劇，救回一條人命。他感嘆，難道現在執行公權力的都是奴才，沒半點執法尊嚴。

勞工局表示，阿娣向1955申訴雇主不當對待、指派許可外的工作及扣留薪資。市府勞工局約訪板橋區林姓雇主，家屬推託人在國外，阿嬤住院看護工也在醫院，不便訪視。

查察員近期突擊訪視，雇主家屬堅稱阿嬤住院不在家，卻發現阿娣站在二樓窗戶旁揮手求救。因查察員臨時訪視，家屬來不及鎖上一樓大鎖，阿娣機警跑下樓交出她遭雇主毆打，沾滿血的衛生紙及一大疊充滿血淚的受虐日記。

查察員機警介入協助安置阿娣，但雇主家屬不斷阻撓僵持近2小時，直到新莊警察分局警員到場才成功帶離阿娣。阿娣在庇護所聲淚俱下表示，已嚇到不敢留在台灣轉換雇主，只盼快點返回印尼。

勞工局表示，阿娣於民國107年1月時曾申訴，雇主為不讓她講手機扣留包包，之後因勞工局介入處理，雇主返還包包但卻揚言要告他偷竊橡皮筋及毀謗罪，事後雙方和解撤案。

勞工局調查，之後雇主就常以冰箱維修費、打破酒瓶等理由苛扣兩個月薪資，只要不滿意工作，就會呼巴掌甚至將廚餘往她身上丟，還要求切結阿嬤住院是她疏失造成，才願意阿娣解約讓她回國。

雇主怕阿娣跑走，甚至鎖住大門並扣留手機限制自由，因阿娣忘了幫阿嬤熱敷，雇主家屬就揮拳毆打她臉造成流血。阿娣保留證據並紀錄每次受虐細節，匯集成血淚日記。

勞工局說，依就業服務法執行檢查權，依程序出示檢查證，瞭解移工工作情形及生活照顧，雇主家屬幾度欲關門阻止。因現場評估有雇主家屬可陪同阿嬤，基於保護外籍勞工人身安全才將阿娣帶離雇主家安置。

未料雇主事後竟告查察員妨礙自由，本案已移請新莊警察分局偵辦釐清案情，市府也陸續接獲投訴查察人員態度不佳、擅自錄影及入侵民宅等指控。

市府說，目前新北市聘41名外勞查察員，但外籍勞工人數將近10萬人，居全國第三。去年總訪視件數只有3萬餘，工作負擔遠超過勞動部所設定每位查察人員的查察能量，壓垮第一線查察員的，除案件數壓力，以及面臨不斷陳情與被告的無力感。（編輯：張銘坤）1080119