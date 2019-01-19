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台灣燈會倒數 屏東33鄉鎮市花燈車迎遊行

最新更新：2019/01/19 19:21
2019台灣燈會2月將在屏東舉行，屏東縣政府19日晚間舉辦第2場鄉鎮市花燈車遊行活動，繞行竹田、潮州、萬巒等屏東縣中區鄉鎮，沿途民眾駐足觀賞，提前感受燈會氣氛。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日
2019台灣燈會2月將在屏東舉行，屏東縣政府19日晚間舉辦第2場鄉鎮市花燈車遊行活動，繞行竹田、潮州、萬巒等屏東縣中區鄉鎮，沿途民眾駐足觀賞，提前感受燈會氣氛。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）2019台灣燈會在屏東進入倒數32天，屏東縣政府今天晚上舉辦第2場鄉鎮市花燈車遊行活動，繞行竹田、潮州、萬巒等屏東縣中區的鄉鎮，沿途民眾駐足觀賞，提前感受燈會氣氛。

今天花燈車遶行的鄉鎮有竹田鄉、潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、百合部落、長治鄉和麟洛鄉，從竹田鄉轄區屏東縣立運動公園出發。

遶行經過的鄉鎮公所都動員社區表演團體在定點演出迎接花燈車，竹田鄉以吉祥物「頓物牛布偶」歡迎花燈車隊；經過潮州鎮三角公園時，公所以熱情森巴鼓隊表演；抵萬巒鄉則有赤山社區森巴鼓隊及社區媽媽舞蹈班表演歡迎。

縣長潘孟安表示，為迎接2019台灣燈會在屏東，全縣33鄉鎮市公所全面動員，以地方農漁牧、文化風情為設計概念，透過花燈車方式呈現在地特色。

33鄉鎮市的花燈車去年12月29日在屏東縣政府點燈後，在屏東市進行首場遊行活動，大受民眾歡迎，縣府特別規劃第2場遊行，花燈車隊伍全長約50公里，屏東首度有這麼壯觀的花燈車遊行，民眾提前感受2019台灣燈會熱鬧氣氛，紛紛用手機拍照、錄影，花燈車創意十足，不少民眾頻呼「好可愛」。

縣府同時號召全縣動起來，以「家有喜事」的心情，共同將居家環境維護乾淨，讓參觀2019台灣燈會遊客對於熱情好客的屏東留下美好印象。（編輯：陳政偉）1080119

2019台灣燈會2月將在屏東登場，屏東縣政府19日晚間舉辦第2場33鄉鎮市花燈車遊行活動，車隊全長約50公里，壯觀吸睛，讓民眾提前感受台灣燈會熱鬧氣氛。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日
2019台灣燈會2月將在屏東登場，屏東縣政府19日晚間舉辦第2場33鄉鎮市花燈車遊行活動，車隊全長約50公里，壯觀吸睛，讓民眾提前感受台灣燈會熱鬧氣氛。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日
屏東縣政府19日晚間舉辦第2場33鄉鎮市花燈車遊行活動，讓民眾提前感受燈會熱鬧氣氛，也替2月即將舉行的台灣燈會暖場造勢。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日
屏東縣政府19日晚間舉辦第2場33鄉鎮市花燈車遊行活動，讓民眾提前感受燈會熱鬧氣氛，也替2月即將舉行的台灣燈會暖場造勢。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年1月19日
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