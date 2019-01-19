澎湖與夏威夷加強交流 盼締結姐妹市

美國夏威夷州政府駐台北辦事處長雷均（左3）19日拜會澎湖縣長賴峰偉（右3）時指出，澎湖縣政府與夏威夷早有教育、海洋保育及運動領域的交流，未來盼能延續，並促成兩地締結姐妹友好市，賴峰偉則表示，樂觀其成。中央社 108年1月19日

（中央社澎湖縣19日電）美國夏威夷州政府駐台北辦事處長雷均，今天抵澎參加國際交流協會海外交流成果展。他在拜會澎湖縣長賴峰偉時表示，期盼未來與澎湖締結姐妹市加強交流，帶動兩地的觀光產業發展。

澎湖縣政府與夏威夷於2004年開啟教育、海洋保育及運動交流。雷均表示，澎湖在海洋經濟、觀光產業、新能源運用、產業發展、國際貿易、文化創意、海空運輸與夏威夷有相近之處，希望能締結姐妹市，共同促進人文、教育、經貿、觀光等交流合作。

對於雙方締結姐妹市，賴峰偉表達樂觀其成態度。他說，夏威夷的觀光發展經驗相當值得澎湖學習，可把具澎湖特色的歌曲與夏威夷舞蹈、花藝結合，在機場、飯店等場合迎賓演出，讓澎湖觀光更國際化。

國際交流協會海外交流成果展今天在澎湖縣政府文化局中興畫廊，由文化局長王國裕、協會理事長陳秉鏄與雷均等人共同主持揭幕，夏威夷知名舞者樊彥玲更現場展露精彩舞藝。

國際交流協會海外交流成果展展出近年來赴美國夏威夷嘉年華會、廈門博覽會、馬來西亞與日本琉球畫展等成果，澎湖新工藝文化、大東山文創基地與海漂等創作也一併展出，現場並安排有海廢漂流物創作，展出作品將展至月底。(編輯:孫承武)1080119